Sony brengt nieuwe party speakers op de markt

Sony heeft een nieuwe reeks party speakers aangekondigd. Het gaat om drie stevige, draagbare units die krachtige muziek en andere party-functies bieden.

In de nieuwe lijn vinden we de SRS-XP700 en SRS-XP500, die veel weghebben van PA-luidsprekers. De SRS-XG500 lijkt daarentegen wat meer op een moderne kijk op een boombox.

De drie speakers zijn vanaf juni 2021 beschikbaar. De SRS-XP700 is verkrijgbaar voor 500 euro, terwijl de SRS-XP500 en SRS-XG500 respectievelijk 350 euro en 420 euro kosten.

Sony SRS-XP500 (Image credit: Sony)

De drie speakers bieden volgens Sony "rijker, helderder geluid, ongeacht de muziekstijl waar je naar luistert". Elke speaker beschikt daarnaast over ambient lighting, waarbij lichtpatronen reageren op de muziek.

Een ander kenmerk van de X-reeks is dat je ook een microfoon of gitaar kunt aansluiten op de speakers, waardoor karoakesessies tot de mogelijkheden behoren. Je zou het daarnaast als geïmproviseerde gitaarversterker kunnen gebruiken.

Sony SRS-XG500 (Image credit: Sony)

De X-speakers hebben een handige handgreep om ze overal mee naar toe te kunnen nemen. Daarnaast beschikken ze over een stevige batterijduur van 20 tot 30 uur, afhankelijk van het model dat je kiest.

Vooral de XG500 is geschikt voor gebruik buiten de deur. Er is een IP66-rating aanwezig, waardoor deze water- en stofbestendig is. Hierdoor is de speaker ook in de regen veilig te gebruiken. De XP700 en XP500 hebben een IPX4-rating, waardoor ze jou bij lichtelijk slecht weer uit de problemen moeten houden.

Het concept van party speakers is niet nieuw. We zien al vaker wat kleinere succesvolle speakers, zoals de Sonos Roam. Deze heeft een compact en stevig design, maar beschikt niet over ontzettend luid geluid.

Voor huishoudens die niet willen investeren in een duur hi-fi-systeem, worden kleine smart speakers, zoals de Sonos One steeds vaker ingezet.