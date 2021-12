Samsung Galaxy S21 FE lekt foto's van de officiële hoesjes

Het was een drukke week voor iedereen die probeerde om het nieuws en geruchten rondom de Samsung Galaxy S21 FE bij te houden. En... we hebben nog meer nieuws rondom dit nieuwe model! Er zijn foto's gelekt van de smartphone, nadat ze te vroeg in een webshop waren geplaatst. De foto's laten de smartphone in verschillende poses en covers zien.

Deze foto's verschenen in de Britse webshop Box (gespot door GSMArena), waardoor we een uniek kijkje krijgen op de Clear View Cover, de Silicone Cover, en de Clear Standing Cover hoesjes. Dit zijn de standaard modellen die Samsung uitbrengt als bescherming voor hun premium smartphones.

De foto's die we op Box zien vertellen ons overigens niet veel nieuws, maar we zijn wel blij met het feit dat we nog eens een kijkje krijgen op het ontwerp van de Galaxy S21 FE, met de punch hole frontcamera boven in het scherm in het midden en een drievoudige camera op de achterkant.

De Silicone Cover, Clear Standing Cover, en Clear View Cover hoesjes. (Image credit: Samsung / Box)

Lekker lekken geblazen!

De meeste smartphones worden ingeluid met een flink aantal lekken en geruchten, maar we kunnen ons geen smartphone herinneren waar we zó veel over te weten kwamen als de Samsung Galaxy S21 FE. Wellicht komt dat deels door de vertraagde release.

We ontdekten onlangs dat de prijs van de Samsung Galaxy S21 FE gelijk zal zijn aan die van de Galaxy S20 FE, die het vervangt. De prijs zal dus rond de 649 euro liggen, in alle beschikbare kleuren.

Een aantal gelekte afbeeldingen van de smartphone gaven ons de afgelopen maanden een idee van de vormgeving en de functies, die werden aangevuld door de mogelijke specificaties van het toestel. Erg veel zullen ze niet verschillen van de Samsung Galaxy S21 serie smartphones.

Analyse: wat kunnen we in 2022 verwachten van Samsung

De Samsung Galaxy S21 Ultra. (Image credit: Samsung)

Het is nog niet officieel, maar bijna iedereen verwacht dat de Samsung Galaxy S21 FE zijn debuut zal maken in januari 2022, als onderdeel van de CES 2022 showcase. Zodra die lancering is geweest, heeft Samsung nog heel wat meer smartphones voor ons in petto in 2022.

Niet lang na de levering van de Galaxy S21 FE, krijgen we in februari waarschijnlijk de Samsung Galaxy S22 gepresenteerd. Deze modellen zullen waarschijnlijk niet veel anders zijn dan de S21 voorgangers, maar we zullen de jaarlijkse upgrades op het gebied van snelheid en fotografeer-opties zeker verwelkomen.

We zullen met name uitkijken naar de Galaxy S22 Ultra, die wellicht een extra Note aan zijn naam krijgt toegevoegd. Deze smartphone vervangt in feite de Galaxy Note serie, met een ontwerp dat echt afwijkt van de S22 en de S22 Plus, over betere camera's beschikt en ondersteuning biedt voor de Samsung S Pen stylus.

Rond augustus zullen we een nieuwe lijn opvouwbare telefoons zien, waaronder naar verluidt de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4. Tussendoor zullen we de nodige instapmodellen en middenklasse smartphones zien verschijnen. Het wordt een druk jaar voor Samsung!