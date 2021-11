Zo ziet de Samsung Galaxy S21 FE er mogelijk uit

Recent zagen we gelekte foto’s van de Samsung Galaxy S21 FE-achterkant. Nu heeft iemand een achterplaat van de smartphone te pakken gekregen en deze achterop een Galaxy S10 gemonteerd, om een beeld te geven van hoe de hij eruitziet.

Jermaine Smit, ook wel bekend als Concept Creator, is degene die dit heeft gedaan. In de video is de achterkant van de S21 FE, die zoals verwacht gemaakt is van plastic, goed te zien.

Aangezien de achterkant eenvoudig in het frame van de Galaxy S10 past, hebben de smartphones waarschijnlijk een vergelijkbaar formaat. Dat is ietwat verrassend, aangezien werd gesuggereerd dat de S21 FE een 6,4 inch scherm zou hebben, ten opzichte van het 6,1 inch scherm van de S10.

Verder noemt Smit niets in de video wat we nog niet wisten, met uitzondering van de releasedatum. Hij claimt dat deze op 11 januari 2022 valt. Een ander gerucht suggereert dat de telefoon zal verschijnen tijdens techbeurs CES, dus neem de datum met een korrel zout.

Analyse: niet bijzonder en niet op tijd

De Samsung Galaxy S21 FE lijkt een prima smartphone te worden. Maar het toestel komt te laat om echt een impact te hebben. De Galaxy S22-reeks wordt een maand later verwacht en dat zal een grotere upgrade zijn.

Uiteraard zal de S21 FE een stuk goedkoper zijn. Maar is het genoeg om verkozen te worden boven de Galaxy S21 en S21 Plus, die in prijs blijven dalen?

We verwachten niet dat de standaard S21 en de budgetvariant veel van elkaar gaan verschillen. Mogelijk wordt de Galaxy S21 zelfs goedkoper dan de FE-versie na een tijdje. De smartphone is immers al bijna een jaar oud.

De Galaxy S21 FE kan zijn plek op de markt vinden, maar dan moet Samsung ons verrassen met een bijzondere telefoon, of een laag prijskaartje.

Via GSMArena