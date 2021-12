Eindelijk: goedkope grafische kaarten verwacht voor 2022

Er zijn online opnieuw geruchten opgedoken over de komst van de Nvidia GeForce RTX 3050 desktop grafische kaarten. Deze suggereren dat de GPU met 8GB GDDR6-geheugen komt. Daarmee zou tevens de toon gezet worden voor een nieuwe reeks goedkope grafische kaarten die in het begin van 2022 verschijnen.

Deze informatie is afkomstig van VideoCardz. Volgens hen werd de niet-Ti-versie van de RTX 3050 naar verluidt bevestigd in een roadmap met de SKU GA106-150. De bekende Twitter-leaker @kopite7kimi meldde dat de kaart meer geheugen zal hebben dan verwacht (volgens de eerste geruchten zou de RTX 3050 slechts 4GB hebben). Er zouden mogelijk ook 3.072 CUDA-cores aanwezig zijn.

Dat is zeker goed voor gaming op een 1080p-kwaliteit, en het zou ervoor zorgen dat de RTX 3050 de perfecte instap-GPU is voor nieuwkomers in de wereld van pc-gaming.

Update that: GA106-150-Kx-A1RTX 30508G GD6December 2, 2021 See more

Deze lower-end Ampere GPU zou op ongeveer hetzelfde moment verschijnen als de Arc Alchemist grafische kaarten van Intel, en volgens bijkomende geruchten zou ook AMD dan de Radeon RX 6500XT en RX 6400 desktop RDNA2-kaarten uitbrengen.

We hebben momenteel nog geen idee van de prijzen voor deze GPU's zullen zijn. Als ze inderdaad bijna gelijktijdig zullen worden uitgebracht, dan is de kans groot dat de drie fabrikanten heftig zullen concurreren om de meest betaalbare GPU op de markt te zijn. Dat zou goed nieuws zijn voor de consumenten, zolang er voldoende voorraad is en er voldoende maatregelen genomen worden om bots en scalpers te ontmoedigen.

De voorgestelde releasedata houden in dat je geen nieuwe GPU moet verwachten voor de feestdagen. Ze suggereren wel dat de fabrikanten op de hoogte zijn van de vraag naar goedkope, betaalbare GPU's. Nvidia is bijvoorbeeld al bezig om de RTX 2060 met 12GB VRAM opnieuw leven in te blazen, zodat ze zo meer grafische kaarten in de handen van de consumenten krijgen.

Zoals steeds het geval is bij dit soort geruchten moet je ze met een korreltje zout nemen. Nu dat er echter drie merken zijn die deze producten in de eerste helft van 2022 zouden uitbrengen, gaan we er wel van uit dat we niet lang meer moeten wachten op meer betrouwbare informatie en bijkomende specificaties. CES 2022 lijkt alvast een goed startpunt.

Analyse: we hadden deze maanden geleden nodig

Sterke grafische kaarten zoals de RTX 3080 zijn natuurlijk interessant, maar ze liggen niet binnen ieders budget. Daarom is het een opluchting dat fabrikant de nood aan 1080p-startmodellen in de markt erkennen. De RTX 3060 is geweldig, maar de prijs lag nog steeds te hoog voor sommigen. Daar komen dan nog eens de scalpers bij, waardoor die prijs vaak hoger kwam te liggen dan nodig.

Hoe dan ook lijkt de komst van deze goedkopere kaarten ons iets te laat. Veel mensen zijn de aanhoudende chiptekorten en het gebrek aan betaalbare (en beschikbare) grafische kaarten beu. De drie grote merken moeten er dus voor zorgen dat er genoeg voorraad is, en dat tegen een prijs die redelijk aanvoelt.

Momenteel is er niet veel informatie waar we mee kunnen werken. We zijn geneigd om te zeggen dat de prijs voor deze kaarten het belangrijkst is voor consumenten, maar ook hier hebben we onze twijfels over. Veel gebruikers zijn zo wanhopig op zoek naar nieuwe hardware, dat ze ondanks de grote prijsstijgingen toch GPU's blijven kopen.

De komst van deze goedkopere grafische kaarten zou wel een moraal-boost zijn voor pc-gaming-gemeenschap die er enkele zware jaren op heeft zitten. Het zou een klein mirakel zijn als de fabrikanten in hun opzet slagen, maar wij hopen alvast dat er volgend jaar voldoende GPU's zijn voor iedereen.