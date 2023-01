Samsung Galaxy Book-laptops kunnen naamgeving Galaxy S23 overnemen

Momenteel heeft Samsung nog de Galaxy S22 Ultra en Galaxy Tab S8 Ultra in zijn aanbod. Binnenkort kan daar een derde Ultra-toestel bij komen in de vorm van een Galaxy Book Ultra. Dit kunnen we afleiden uit een blogbericht van TM Roh (opens in new tab), lead Mobile eXperiences (MX) business bij Samsung. Hierin gaat hij dieper in op de evolutie van de oude Note-smartphones naar de Ultra-toestellen. Hij spreekt over prestaties en cameramogelijkheden, waarbij hij zegt dat Ultra staat voor "groots".

Hoewel we nog niet weten wat Samsung precies gaat onthullen op het Unpacked event op 1 februari, is het mogelijk om op de Amerikaanse website een pre-order te plaatsen voor twee apparaten. Het gaat hier om "een" smartphone en "een" laptop. Nu hoef je geen detective te zijn om te weten dat het wellicht om de Galaxy S23 Ultra en een opvolger van de Galaxy Book 2 Pro gaat. Misschien gaat die door het leven als de Galaxy Book Ultra en moet hij concurreren met de zonet gelanceerde MacBook Pro met M2 Pro/Max-processoren.

Here's what a Galaxy Book Ultra would be

Het is geen geheim dat Apple en Samsung grote concurrenten van elkaar zijn. Ze proberen elkaar al jaren te overtreffen met hun smartphones. Met de Galaxy Book-laptops hoopt Samsung nu ook de MacBook te overtreffen. Op vlak van prestaties is het haast onmogelijk om te winnen, zelfs met de nieuwe Intel-processoren.

Een laptop is echter meer dan prestaties alleen. Als Samsung echt een Galaxy Book Ultra onthult, dan verwachten we daar het kenmerkende element voor Ultra-producten, namelijk de S Pen-stylus. De voorbije jaren heeft Samsung de mogelijkheden van de S Pen sterk verbeterd, dus het zou niet meer dan logisch zijn om die ontwikkelingen toe te passen op een laptop.

(Image credit: Samsung)

Samsung heeft het in zijn blogpost vaak over connectiviteit, dus het zou ons niet verbazen als de Galaxy Book Ultra de nieuwste wifistandaard ondersteunt en dat aanvult met 5G.

Samsung zou natuurlijk ook kunnen verwijzen naar de verbinding tussen de laptop en de Galaxy S23. Dankzij de DeX-functie kunnen de tablets en smartphones van Samsung beter samenwerken met laptops dan de meeste andere smartphones. Een upgrade van die functie om te concurreren met de Lenovo ThinkPhone zou in dit opzicht logisch zijn.

Veel hints, weinig concrete info

Helaas geeft de blog ons weinig concrete details of zelfs duidelijke hints over wat we kunnen verwachten van de nieuwe telefoons of laptop(s). We kunnen alleen gokken wat een Galaxy Book Ultra zou kunnen, als we ons baseren op de smartphones en tablets in die reeks.

We verwachten tot slot dat Samsung alles trots zal presenteren op het Unpacked event op 1 februari. Naar goede gewoonte zullen we uitgebreid verslag uitbrengen van de verschillende lanceringen en zo snel mogelijk aan de slag gaan met de producten.