PS5 waarschuwt spelers die PS4-versie van cross-gen games opstarten

Sony heeft ervoor gezorgd dat PS5- consoles voortaan een waarschuwing geven om te voorkomen dat spelers per ongeluk de PS4-versie van een cross-gen game starten.

Veel nieuwe games, waaronder Call of Duty: Black Ops Cold War en Assassin’s Creed Valhalla , zijn beschikbaar op zowel de PS4 als de PS5, waardoor sommige spelers niet goed weten hoe ze een specifieke versie van een titel moeten starten.

Voortaan krijgen spelers daarom een waarschuwing: “You're about to play the PS4 version of this game. Do you want to switch to the PS5 version?". Daarbij wordt de optie getoond om de PS4-versie of PS5-versie te kiezen.

De update, zoals hieronder te zien, zorgt ervoor dat spelers niet langer in de menu's van de user interface hoeven te zoeken om de juiste versie op te starten.

De problemen waren vooral relevant voor mensen met digitale versies van cross-gen games. Als je een digitale cross-gen-game zoals FIFA 21 koopt, wordt automatisch zowel de PS4- als de PS5-versie gedownload uit de PS Store. Hierdoor raakten veel spelers in de war over welke versie ze spelen als ze de game vanaf het startscherm opstarten.

Sony lijkt dit probleem nu te hebben aangepakt.

Microsoft-oplossing

Cross-gen-verwarring is niet enkel een probleem dat zich beperkt tot Sony-consoles. Xbox-spelers zijn ook geconfronteerd met de complexiteit om te bepalen om welke versie van een game het gaat, hoewel Microsoft op een betere oplossing lijkt te zijn gekomen.

De consoles van de Xbox Series X (en Xbox Series S) zijn uitgerust met Smart Delivery, een systeem dat een badge toewijst om de specifieke generatie van een game in de bibliotheek van een speler aan te duiden. Bovendien start de Xbox automatisch de beste versie op, wanneer een game wordt geselecteerd.

Dus als een Xbox Series X-speler de Xbox One-versie van Assassin's Creed Valhalla start, schakelt het systeem automatisch over naar de geoptimaliseerde nieuwere versie.

In ieder geval zal Sony's ietwat onhandige oplossing toch enigszins helpen om makkelijker de juiste versie van de game te starten.

Via IGN