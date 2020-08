PS5 controller heeft mogelijk betere accucapaciteit dan PS4 variant

Meer informatie over Sony's PS5 DualSense-controller lijkt te zijn opgedoken. Dit keer is het nieuwtje dat de batterijcapaciteit van de next-gen controller aanzienlijk beter zal zijn dan de huidige PS4 DualShock-controller.

Twitter-gebruiker Galaxy 666 claimt een DualSense PS5 controller getest te hebben, en komt onder meer met een handvol foto's, inclusief een afbeelding waar de milliampères voor de controller op zouden staan. Zij zeggen dat het hun taak is om "accessoires" voor Sony en Microsoft te ontwerpen en te leveren in een vervolgtweet, wat zou verklaren hoe ze zo vroeg toegang hebben gekregen.

hands on #PS5 controller #Dualsense5 , just got a short test on it. The battery capacity is 1560mA, much more than the PS4 one. pic.twitter.com/bS0wako69JAugust 12, 2020