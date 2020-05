Sony: PS5 100 keer zo snel als PS4 dankzij SSD

Het is misschien wat lastig om te geloven, maar Sony heeft het echt gezegd: de PS5 is 100 keer zo snel als de PS4 vanwege de speciale SSD die in het apparaat zit.

Tijdens een bedrijfsstrategievergadering werd er gevraagd naar de snelheid van de PS5 ten opzichte van de huidige consolegeneratie. Sony maakte de prikkelende claim dat de PS5 'de game-ervaring voor gebruikers van een revolutie wordt voorzien' in een officieel Sony-document.

Sony CEO Kenichiro Yoshida voegde daaraan toe dat de custom PS5 SSD (sneller dan de Xbox Series X SSD) verwerkingssnelheden met zich meebrengt die de PlayStation 4 decimeert tot een antiek apparaat.

"Om het gevoel van de beleving in games verder te verbeteren, verwachten we niet alleen de resolutie maar ook de snelheid van games te verbeteren", zo staat in het Sony-document.

"Door middel van een op maat gemaakte SSD zijn we bijvoorbeeld van plan om snelheden voor de verwerking van gamedata te realiseren die ongeveer 100 keer zo snel is als die van de PS4. De laadtijd van de game zou veel korter moeten zijn en de spelers zouden zich in bijna een oogwenk door intense spelwerelden moeten kunnen bewegen.

Het is belangrijk om op te merken dat het om een streven gaat, en niet om een feit. Toch valt niet te ontkennen dat de SSD van de PS5 razendsnel gaat worden, en aanzienlijk capabeler is dan de verouderde HDD van de PS4.

Snelheidsduivel

Sony is nu al een tijdje bezig met het ophemelen van haar SSD-technologie. De wereld maakte voor het eerst kennis hiermee tijdens een demo. De PS4-versie van Spider-Man werd vergeleken met die van een gestreamde SSD-versie. Er werd aangetoond dat de game zonder vertraging direct gespeeld kon worden. De SSD elimineert verder ook laadtijden, wat de afgelopen jaren met name in MMO-spellen een ware plaag is geworden.

Het ziet ernaar uit dat de SSD ook bij ontwikkelaars in de smaak valt. Zo heeft Epic Games zich vrij recentelijk positief uitgesproken over het nieuwe opslagsysteem. Het bedrijf heeft zelfs een kleine demo vertoond met wat spelers mogen verwachten van Epic op Sony's nieuwe console.

Kijk je met een cynische blik naar dit hele circus, dan is het wellicht niet zo lastig om te achterhalen waarom Sony zo erg inzet op haar SSD. Op papier is dit namelijk vrijwel het enige aspect waar de PS5 beter is dan de Xbox Series X. Van de GPU tot de CPU-kloksnelheden, is de Xbox Series X de winnaar.