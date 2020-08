Prijzen PS5 en Xbox Series X zouden deze maand aangekondigd worden

We weten steeds meer over de PS5 en Xbox Series X die eind dit jaar onthuld worden, maar de prijs blijft nog een vraagteken. Daar kan binnenkort echter verandering in komen.

Zoals gemeld door SlashGear, heeft voormalig Game Informer redacteur Imran Khan beweerd dat kennis van de prijzen van de consoles in augustus worden onthuld. Het zou dus niet lang meer duren voor we weten hoeveel de PS5 en Xbox Series X gaan kosten.

Die claim is te horen in aflevering 32 van de Kinda Funny Gamecast op YouTube (na ongeveer 56 minuten), tijdens een discussie over wat er van Microsoft en Sony wordt verwacht in de komende maanden. Co-host Imran Khan zei dat beide partijen events hebben gepland deze maand, waarbij ze over de prijzen en beschikbaarheid van hun hardware zullen praten.

Wordt het augustus?

De reacties op de video staan vol met verwachtingen rond een event van Sony en Xbox deze maand. Beide partijen hebben inmiddels ook zowel eigen titels als games van derden getoond voor hun consoles onthuld.

Maar na deze reeks aankondigingen, waarbij een Skyrim-achtige RPG genaamd Avowed voor Xbox Series X getoond werd en een Spider-Man: Miles Morales game voor PS5, is het waarschijnlijk dat beide consolemakers meer info over de prijs en beschikbaarheid moeten geven om hun momentum te behouden.

Zowel Xbox als PlayStation wachten waarschijnlijk op wat de ander aankondigt qua prijs, maar het begint nu wel erg lang te duren. Retailers als Coolblue en Bol.com zouden op dit moment graag beginnen met het plannen van hun voorraden en distributie. En dat is lastig zonder vooraf bestelde nummers om rond te werken.

Khan liet ook enkele hints vallen over aankomende PS5-games en Xbox Series X-games die we nog niet hebben gezien. We verwachten dat sommige killer-titels worden bewaard tot na de pre-orders live gaan om aankopen te motiveren.

"Ik heb hetzelfde gehoord - ik weet niet of het deze maand of later zal zijn - maar ze hebben allebei meer software om te laten zien," zei Khan. "Dus, of ze het nu tonen, of voor de lancering, of na de lancering, ze hebben alleszins genoeg in petto om fans omver te blazen."

Wat kan de prijs zijn?

Het is allemaal speculatie op dit punt, maar vorige schattingen zetten de prijs voor beide consoles op ongeveer 450-500 euro.

Gezien de gelijkenis van de interne specificaties van de consoles, zullen we waarschijnlijk niet zo'n groot verschil zien als bij de lancering van de Xbox One en PS4.

Het bestaan van de schijfloze PS5 - en de verwachting van een vergelijkbare All Digital Xbox Series X - betekent ook dat er een iets goedkopere optie zou moeten zijn, maar we verwachten geen enorme korting te zien, zelfs niet zonder de diskdrive.