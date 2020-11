Phil Spencer: Xbox zou 'binnen een jaar' een app op je smart tv kunnen zijn

Een Xbox-app verschijnt in de toekomst mogelijk op jouw smart tv, waardoor je games kunt streamen op eenzelfde manier als Netflix.

Xbox-baas Phil Spencer zegt in een interview met The Verge dat een Xbox-app voor smart tv's "binnen 12 maanden" realiteit kan worden. Dit betekent dat je geen Xbox Series X nodig zou hebben om de beste Xbox-games te spelen op de televisie.

Tijdens het interview wordt aan Spencer gevraagd of er iets is dat Microsoft in de weg staat om de Xbox-app op tv's voor elkaar te krijgen. Het zou namelijk op een zelfde soort wijze moeten werken als Google Stadia of Microsoft xCloud.

"Ik denk dat je dat in de volgende 12 maanden gaat zien. Ik denk niet dat iets ons kan stoppen om dat voor elkaar te krijgen", zei Spencer. Hij vervolgt zijn verhaal met een uitleg waarom dit werkelijkheid gaat worden: "een tv is eigenlijk een soort gameconsole in een scherm met een app platform, bluetooth en streamingsmogelijkheden".

Xbox tv-stick

Eerder dit dit jaar vertelde Spencer in een ander interview dat hij iets wilde toevoegen aan Xbox Game Pass dat streamen vanaf een USB-stick mogelijk zou maken. Dit zou op eenzelfde wijze moeten werken als de Amazon Fire Stick. Door de Xbox tv-stick in de televisie te pluggen, zou je xCloud-games moeten kunnen spelen.

Spencer vertelt daarnaast over het belang van Xbox Game Pass en hoe het hoopt dat het op een dag vol zit met third-party games. Hij zegt: "Game Pass is afhankelijk van third-party content. Ik wil dat het zo is. Ik wil dat onze third-parties succes hebben. Ik denk aan Game Pass als een platform. Het is niet alleen een abonnement op een platform. Ik wil dat third-parties de kracht van de distributie en inkomstengeneratie van Game Pass kennen en dat het iets is dat bijdraagt aan hun bedrijven en dat het belangrijk voor hen is".