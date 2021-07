Overstappen van iPhone naar Android wordt mogelijk een stuk makkelijker

De besturingssystemen iOS (Apple) en Android (Google) beschikken beide over die-hard fans. Deels is dit te wijten aan de moeilijkheid om over te stappen naar de concurrentie. Zo nu en dan verschijnen er nieuwe tools om het overstappen tussen platforms wat makkelijker te maken, en het lijkt erop dat Google hier nu mee bezig is.

Volgens 9to5Google werkt Google momenteel aan een app genaamd 'Switch to Android'. De code hiervoor is ontdekt in Androids Data Restore Tool. De app zou beschikbaar moeten worden voor alle iOS-apparaten en moet het overzetten van persoonlijke data naar je nieuwe Android-telefoon of Android-tablet versimpelen.

Geen Google Drive meer nodig?

Mogelijk betekent dit dat de app contacten, appkeuzes, logingegevens, foto's en instellingen gemakkelijker overzet van je iPhone naar je nieuwe Android-toestel. Het is mogelijk dat dit de huidige methode van Google vervangt, waarbij je data kunt back-uppen via Google Drive.

Apple beschikt over een soortgelijke tool, genaamd Move to iOS. Het kan dat Switch to Android Googles antwoord wordt op de overstap-app van zijn grote concurrent.