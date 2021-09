Oppo Reno 6-serie officieel: camerageniek duo

Zojuist heeft Oppo de nieuwe Oppo Reno 6-serie officieel uit de doeken gedaan, bestaande uit de Oppo Reno 6 en Reno 6 Pro. Enkele maanden na de release van de Oppo Find X3-reeks is het met het najaar op komst de hoogste tijd om de Reno-lijn te presenteren.

Zoals we inmiddels gewend zijn van Oppo zien de toestellen eruit om door een ringetje te halen. Ze zijn voorzien van een zogeheten Oppo Glow-afwerking, geïnspireerd op kristallisatie in de natuur.

Hieronder vertellen we je meer over beide smartphones, die allebei onder meer beschikken over 5G-connectiviteit, AI-videofuncties en een AMOLED-display.

Oppo Reno 6 Pro

De Oppo Reno 6 Pro is logischerwijs het meest premium toestel van de twee. Het vlaggenschip is voorzien van een glazen behuizing met aluminium frame. Qua uiterlijk lijkt de Reno 6 Pro veel op de Find X3 Neo, die eerder dit jaar verscheen. Zo is er naast de glazen behuizing ook sprake van een lichte curve in het scherm en afgeronde hoeken.

De smartphone is voorzien van een 6,55 inch AMOLED-display met een verversingssnelheid van 90Hz. Dankzij HDR10+ ondersteuning geniet je van een verbeterd kleurbereik tijdens het bekijken van onder andere je favoriete shows op Netflix.

Onder de motorkap is de Reno 6 Pro voorzien van een Snapdragon 870-chipset, een chipset die je ook terugvindt in onder meer de Motorola Moto G100. Het is er een waar we goede ervaringen mee hebben. Verder is er 12GB RAM en 256GB aan opslaggeheugen beschikbaar.

(Image credit: Oppo)

Een belangrijk aspect van de Reno-serie is het camerawerk. De Reno 6 Pro is voorzien van vier camera's aan de achterzijde, bestaande uit een primaire 50MP Sony IMX766-sensor, 16MP groothoekcamera, 13MP telefotocamera en een 2MP macrosensor.

De Reno 6 Pro beschikt over de feature Bokeh Flare Portret Video, waarmee gebruikers video's kunnen schieten met bokeh-effect (achtergrondvervaging). Daarnaast treffen we een stabiele videomodus en een Ultra Dark-modus aan. Laatstgenoemde moet ervoor zorgen dat je zelfs in het donker nog objecten vast kunt leggen.

Dankzij een pixelaggregatie-algoritme kan de 50MP camera zeer gedetailleerde 108MP foto's maken. Aan de voorzijde zit een 32MP frontcamera.

De Oppo Reno 6 Pro draait uit de doos op ColorOS 11.3, wat gebaseerd is op Android 11.

De accucapaciteit bedraagt 4.500mAh. Hoewel draadloos opladen niet ondersteund wordt, zal menigeen daar prima mee kunnen leven dankzij de SuperVOOC 2.0-laadtechnologie. Deze technologie zorgt ervoor dat 65W laden mogelijk is. In slechts dertig minuten is de Reno 6 Pro weer volledig opgeladen.

De Oppo Reno 6 Pro is per vandaag beschikbaar in diverse winkels en webshops in de kleuren Arctic Blue en Lunar Grey. De adviesprijs bedraagt 799 euro. Vanaf 9 september tot en met 10 oktober ontvang je bij de Reno 6 Pro de Oppo Enco X (draadloze oortjes), de Oppo Band en een beschermhoes met een totale waarde van 278 euro.

Oppo Reno 6

De Oppo Reno 6 is het iets betaalbaardere broertje uit de Reno 6-serie. Dat wil echter niet zeggen dat er beknibbeld is op bijvoorbeeld het design. De reguliere Reno 6 is voorzien van een hoekig design, wat nog het meeste doet denken aan de iPhone 12. De glazen behuizing wordt omringd door een aluminium frame.

Het 6,4 inch AMOLED-display is ook bij de reguliere Reno 6 voorzien van 90Hz. Daarmee is het toestel iets kleiner dan dat van de Reno 6 Pro, al blijft het een telefoon van een redelijk formaat.

Onder de motorkap treffen we een MediaTek Dimensity 900-chipset aan, een octacore processor die we nog niet eerder gezien hebben in Europa. Het werkgeheugen bedraagt 8GB en je geniet van 128GB aan intern opslaggeheugen.

(Image credit: Oppo)

Net als de Reno 6 Pro is de standaard Reno 6 voorzien van een multifunctionele camera-opzet. De primaire 64MP camera is eveneens voorzien van hetzelfde pixelaggregatie-algoritme als zijn grotere broer. Verder vind je een 8MP groothoekcamera en 2MP macrosensor terug aan de achterzijde. Aan de voorzijde zit een 32MP frontcamera.

Uit de doos draait de Oppo Reno 6 op ColorOS 11.3, de softwareschil van Oppo gebaseerd op Android 11.

De accucapaciteit bedraagt 4.300mAh en ook hier geldt: draadloos opladen wordt niet ondersteund, maar wel bedraad 65W snelladen. De reguliere Reno 6 is dus ook binnen een halfuur volledig opgeladen.

De Oppo Reno 6 is eveneens vanaf 9 september beschikbaar in diverse winkels en webshops in de kleuren Arctic Blue en Stellar Black. De adviesprijs bedraagt 499 euro. Vanaf 9 september tot en met 10 oktober ontvang je bij de Reno 6 de Oppo Enco Free 2 (draadloze oortjes) en een beschermhoes met een totale waarde van 148 euro.