Oppo Band review

De Oppo Band is de eerste fitness tracker van smartphonefabrikant Oppo. Het is een budgetvriendelijke wearable zonder franjes voor mensen die hun conditie en gezondheid willen opvolgen. Er zijn daarvoor een SpO2-meter, ademhalingsoefening en een hartslagmeter ingebouwd. Hij vormt geen concurrentie voor de beste fitness wearables op de markt, maar dat is ook niet zijn doel.

Review in een notendop

De Oppo Band is de eerste fitness tracker van de Chinese smartphonefabrikant Oppo die bij ons verschijnt. Het is echter niet de eerste wearable van het merk, want Oppo gaf in 2020 reeds de Oppo Watch vrij.

De fitness tracker onderscheidt zich door gezondheidsfuncties en fitnessdata op te volgen in een klein en eenvoudig ontwerp dat minder dan 70 euro kost. Het is hiermee niet de goedkoopste fitness tracker die je zal vinden, maar het is ongetwijfeld een budgetvriendelijke keuze.

(Image credit: Becca Caddy)

Het ontwerp van de Oppo Band is opmerkelijk eenvoudig. Hij komt met een zwarte band en een kleine behuizing die uit de band springt om de oplaadpoort te tonen. Hij komt met een helder OLED-display dat responsief is en perfect geschikt is voor statistieken en workouts. Als je graag notificaties leest vanop je pols, dan zal het niet de beste keuze zijn. De meldingen zijn er wel, maar de grootte van het scherm zorgt ervoor dat je ze moeilijk kan aflezen.

De Oppo Band komt met 12 dagen batterijduur. Dit bleek uit onze tests wat optimistisch te zijn en we haalden er doorgaans tien dagen gebruik uit. We hadden wel steeds alle gezondheidstrackende functies ingeschakeld, waarvan Oppo zelf wel zegt dat het een invloed kan hebben op de batterijduur.

De Oppo Band kan 12 verschillende workouts opvolgen, waaronder lopen, indoor fietsen en yoga, en dat doet hij vrij goed. Er zijn ook enkele gezondheidsfuncties ingebouwd, waaronder ademhalingsoefeningen, meldingen om recht te staan, een hartslagmeter, slaaptracking en een SpO2-sensor.

(Image credit: Becca Caddy)

Als je op zoek bent naar een goedkope en gebruiksvriendelijke fitness tracker, dan is dit een goede keuze. Als je meer geld wil uitgeven, meer slimme functies wil, een strakker ontwerp verkiest of een tracker zoekt die iets meer op dan zijn er betere opties op de markt. Als dat allemaal niet nodig is, dan heb je hiermee zeker een aantrekkelijk alternatief.

Oppo Band prijs en releasedatum

De Oppo Band werd op 10 mei 2021 gelanceerd, en dat voor 69 euro. Op de website van Oppo is hij in meerdere kleuren te zien, maar bij ons is hij enkel in het zwart te verkrijgen.

Daarmee is het ook een vrij goedkoop toestel, zeker in vergelijking met andere fitness trackers. Er is om te beginnen de Fitbit Inspire 2 voor 99,95 euro en de Garmin Vivosmart 4 voor 99,99 euro.

Hij ligt wat meer in dezelfde prijsklasse als de andere fitness trackers die ook proberen om veel functies in een kleine vormfactor te verwerken. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de Xiaomi Mi Smart Band 5 voor 49,99 euro.

Ontwerp

De Oppo Band blinkt zeker niet uit op vlak van een nieuw en uitdagend ontwerp, maar dat zorgt er wel voor dat hij een brede aantrekkingskracht heeft. Deze fitness tracker zal zowel thuishoren in de gymzaal als op kantoor. Het toestel komt met een kleine behuizing die 40,4mm x 17,6mm x 11,95mm meet. De tracker zelf klik je zo in een bandje.

Hij komt met een hartslagmeter achteraan, en vooraan heb je een 1,1 inch AMOLED scherm dat helder en scherp is. Als de zon rechtstreeks op je scherm schijnt, dan zal het wat donker uitvallen en wordt het moeilijk om te lezen.

(Image credit: Becca Caddy)

Er zijn vijf verschillende wijzerplaten waar je zo mee aan de slag kan, maar je kan er nog een hele reeks andere downloaden vanuit de app. Omdat het scherm zo smal en verticaal is, zal je ook merken dat de tekst af en toe wordt afgesneden. Dit zal niet voor iedereen een probleem zijn, maar als je op zoek bent naar een tracker waar je al jouw notificaties op wil lezen, dan is verre van optimaal. In dat geval moet je op zoek naar een fitness tracker als de Fitbit Versa 3.

Er zijn ook geen knoppen voorzien op de Oppo Band. Het ontwerp berust volledig op het touchscreen. Dit vormt doorgaans geen probleem, omdat het scherm responsief is en je makkelijk onthoudt welke swipe je naar welk menu brengt. Het is echter soms heel frustrerend dat 'swipe naar links' en 'swipe naar rechts' - twee belangrijke acties die je bij andere trackers naar essentiële menu's brengen - de wijzerplaten van de Oppo Band veranderen. We vragen ons af wie hiermee liever zijn wijzerplaten aanpast in plaats van een menu op te roepen, waardoor het een jammerlijke functionaliteit lijkt.

(Image credit: Becca Caddy)

Het bandje is gemaakt van TPU (thermoplastic polyurethaan) en heeft een licht matte afwerking. Daardoor voelt het niet aan als een rubberen bandje dat veel andere fitness trackers wel hebben. Het zit goed om je pols en zal niet blijven haken aan allerlei kleding om meubilair.

De Oppo Band is waterdicht tot 5ATM, waardoor je hem in de douche of tijdens het zwemmen aan kan houden. De wearable komt immers ook met een zwemtracker. Hij is echter wel niet geschikt om mee te duiken of meer intense watersporten mee uit te oefenen.

Alledaags gebruik

Het bandje van de fitness tracker zit comfortabel en voelt zacht en flexibel aan. De bevestigingsmethode zorgt ervoor dat hij goed blijft zitten en niet zomaar in je huid knijpt. We merkten wel 's nachts enkele problemen op. Om je hartslag en zuurstofverzadiging op te volgen moet je de band ook tijdens je slaap dragen, en de optische sensoren achteraan schijnen een groen licht tijdens de metingen. Ook al zal het bandje goed rond mijn pols, toch lekte er een aanzienlijke hoeveelheid licht. Dat konden we enkel oplossen door met onze armen onder ons hoofdkussen te slapen, en dat was niet altijd even eenvoudig.

(Image credit: Becca Caddy)

Om de Oppo Band op te laden, moet je de tracker uit de band klikken, wat vrij eenvoudig is. De gouden connectoren onderaan komen dan overeen met een oplaadstuk dat de tracker via USB oplaadt. Volgens Oppo houdt de trackers het 12 dagen vol op één oplaadbeurt. Voor deze review maakten we steeds gebruik van de fitness tracking en gezondheidsmetingen, waardoor hij slechts tien dagen meeging. In vergelijking met de concurrentie is en blijft het wel een flinke prestatie.

Er zijn veel verschillende smartwatch-functies, waaronder berichtmeldingen, een stopwatch, alarmen, het afspelen van muziek en het vinden van jouw smartphone. Deze functies werkten allemaal goed, maar ze waren soms moeilijk af te lezen op het smalle, verticale scherm.

Fitness tracking

De Oppo Band kan 12 verschillende workouts bijhouden. Je krijgt toegang tot de standaard sporten, zoals lopen en fietsen, maar kan ook met enkele indoor versies aan de slag, waaronder cricket, badminton en yoga. Het tracken voelt responsief, accuraat en consistent aan, zelfs bij zweterige hoog intensieve intervaltrainingen of kalme yoga-oefeningen.

Je krijgt veel data uit fitness tracking en kan bij sommige workouts ook de data aanpassen op je scherm. Je kan bijvoorbeeld voor wandelen de tijd, calorieën, afstand en gemiddeld aantal stappen zien. De hartslagmeter voelde ook accuraat en consistent aan, wat ook geldt voor de algemene metingen doorheen de dag.

(Image credit: Becca Caddy)

Occasioneel voelde het pauzeren en stopzetten van trainingen wat knoeierig aan. Je moet swipen, lang drukken en dan op stop drukken. Dit is doorgaans geen probleem, omdat je niet zomaar per ongeluk een workout wil stopzetten. Het voelt echter niet zo heel intuïtief aan, zeker na een zware training.

De GPS werkte het leeuwendeel van de tijd goed. Je moet ervoor zorgen dat de Band recent met de app synchroniseerde, wat soms tot wel 30 seconden in beslag kan nemen. Op andere momenten weigerde de GPS dienst. Dit gebeurde echter wel op plaatsen waar ook andere trackers het moeilijk hebben. Naast een drie-assen versnellingssensor om bewegingen op te volgen en een optische hartslagmeter krijg je ook een optische SpO2-sensor. Dit meet de zuurstofverzadiging in jouw bloed en kan een indicator zijn voor slaapapneu.

(Image credit: Becca Caddy)

De slaaptracker geeft ook, ondanks de nachtelijke lichtshow, interessante inzichten in je slaappatroon en dat allemaal dankzij de data van de hartslagmeter. De algemene resultaten van de slaaptracker zijn accuraat en slagen erin de verschillende slaapstadia, zoals lichte en diepe slaap, weer te geven.

Bovendien zijn er nog een reeks andere handige functies, zoals ademhalingsoefeningen en meldingen die je eraan herinneren van af en toe recht te staan en even te gaan wandelen.

Bijhorende app

De Oppo Band werkt met de Oppo HeyTap gezondheidsapp. Het opstellen van de verbinding tussen de tracker en de app verliep vlekkeloos, alsook de verdere synchronisatie van het toestel.

Net zoals de Oppo Band is de applicatie eenvoudig, maar doet ze alles wat ze moet doen. Ze komt in een proper wit en grijs ontwerp met kleurrijke accenten. Er bevinden zich enkele tegels op het startscherm met belangrijke data, waaronder je hartslag, slaapdata en workouts. Als je doorklikt, dan krijg je in elke sectie bijkomende informatie te zien, waaronder details die bijvoorbeeld de SpO2-metingen wat verduidelijken of grafieken die je hartslag tonen tijdens je workouts.

(Image credit: Becca Caddy)

Er is een heel onderdeel van de app dat zich tot de Band zelf beperkt en je toegang geeft tot details over de resterende batterijduur, alsook tot gezondheids- en notificatie-instellingen, opties om je wijzerplaat aan te passen en enkele andere manieren om de fitness tracker naar je hand te zetten.

Koop het als...

Je een eenvoudige budgetvriendelijke fitness tracker zoekt

Deze trackers komt op vlak van features en ontwerp zonder franjes, en dat kan juist aantrekkelijk zijn voor mensen die een simpele wearable zoeken die niet teveel kost.

Je niet vaak berichten op je scherm zal lezen

Als je weet dat je snel tekstberichten of contactpersonen die mails sturen zal scannen, dan is de Oppo Band zeker voor jou geschikt. Als je een wearable zoekt waarmee je grote stukken tekst wil lezen, dan zal het scherm te klein zijn.

Je een veelzijdige fitness tracker zoekt

De Oppo Band is een geweldige all-rounder met eenvoudige notificaties, goede fitness tracking en leuke gezondheidsfuncties. Het is een perfecte fitness tracker voor mensen die niet goed weten waar ze juist naar op zoek zijn.

Koop het niet als...

Je iets zoekt dat er stijlvol of interessant uitziet

We zijn wel te vinden voor het eenvoudige en onopvallende ontwerp van de Oppo Band. Als je echter een meer interessant accessoire zoekt, dan kijk je best naar een alternatief. Denk daarbij vooral aan een smartwatch met veel aanpasbare opties, zoals de Fitbit Versa of Apple Watch.

Je meer functies zoekt en je mails wilt lezen

Als je toegang wilt tot allerlei apps, verschillende manieren om op notificaties te reageren en de mogelijkheid om je gebruikservaring meer naar je hand te zetten, kijk dan beter naar een smartwatch. De Oppo Band zal iets te simplistisch zijn voor jou.

Je er zwaar mee wilt sporten

De Oppo Band gaat zonder twijfel goed met zijn fitness-functies om. Als je echter iets meer diepgaande trainingen wilt, zeker als het om een specifieke workout gaat, dan ga je best op zoek naar een meer gespecialiseerde high-end fitness tracker van bijvoorbeeld Garmin.

Eerste review: mei 2021