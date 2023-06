OnePlus Nord 3 leak: een grote hardware upgrade?

Een serie van gelekte renders van de OnePlus’ Nord 3 is recentelijk tevoorschijn gekomen en geeft ons mogelijk een eerste blik op de aankomende smartphone.

De renders komen bij de Duitse tech-website WinFuture vandaan en ze lijken eigenlijk wel marketingmateriaal te zijn. Dat zou suggereren dat de lancering van het toestel misschien dichtbij is. Als je de afbeeldingen goed bekijkt, dan zie je misschien ook dat het apparaat een design heeft dat identiek is aan de OnePlus Ace 2V die alleen in China te krijgen is. Dat geeft extra geloofwaardigheid aan het eerdere gerucht dat het bedrijf de Ace 2V gaat 'rebranden' als de opvolger van de Nord-productlijn voor zijn westerse klanten. De telefoon zou zelfs beschikbaar worden gemaakt in dezelfde typische zwarte en mintgroene kleurvarianten.

(Image credit: WinFuture/OnePlus)

Specs

Als we ervan uitgaan dat dit toestel inderdaad gewoon een Ace 2V zal zijn, maar dan met een andere naam, dan zal de Nord 3 er wel iets anders uit gaan zien dan wat de huidige geruchten suggereren. Een leak van maart 2022 claimde dat het toekomstige apparaat voorzien zou worden van een 6,7-inch scherm met een resolutie van 1.080 x 2.412 pixels. Met deze nieuwe informatie in gedachten lijkt de Nord 3 dus misschien eerder te gaan beschikken over een 6,74-inch, 120Hz AMOLED-scherm met een resolutie van 1.024 x 2.772 pixels. Dat is dus eigenlijk een kleine verbetering.

Aan de binnenkant zullen we waarschijnlijk de high-end Dimensity 9000-chip aantreffen (en niet de Dimensity 8100 zoals eerder werd gesuggereerd), samen met 16GB aan RAM en tot 512GB aan opslagruimte. Andere mogelijke veranderingen zijn een 5000mAh-batterij met 80W-snelladen en een camerasysteem met drie lenzen, waaronder een 50MP-groothoeklens (niet de 64MP-lens die op de Ace 2V zit). De ultrawide- en macrolens op de Nord 3 zullen waarschijnlijk wel hetzelfde zijn (respectievelijk 8MP en 2MP).

Nu maar afwachten tot de lancering

Natuurlijk is het aan te raden om dit nieuws met een korreltje zout te nemen. OnePlus kan altijd nog allerlei dingen veranderen aan de hardware van de Nord 3 voor de lancering. Als de leaks echter waar blijken te zijn, dan zal de Nord 3 zeker een waardige opvolger worden van de OnePlus Nord 2 . Het lijkt erop dat het bedrijf zal bouwen op wat de Nord 2 zo geweldig maakte en verder een aantal van de grootste problemen zal aanpakken, zoals het teleurstellende 90Hz-scherm op het oude model.

Een releasedatum voor de Nord 3 is nog niet bekend, maar de smartphone is wel al verschenen op meerdere certificatiewebsites . Dat is voor velen een indicatie dat het toestel binnenkort zal worden gelanceerd. Diezelfde websites hintten overigens ook al naar dat 80W-snelladen dat we eerder noemden. Dat is dus nog meer bewijs voor de mogelijkheid dat de Nord 3 gewoon de Ace 2V is, maar dan met een andere naam. De prijs is momenteel ook nog een mysterie, maar we verwachten dat de prijs ergens rond de 400 euro zal zitten.

Totdat we meer te weten komen over de Nord 3, kan je in ieder geval alvast kijken wat momenteel de beste OnePlus-smartphones zijn, als je op zoek bent naar een nieuwe telefoon.