OnePlus 9-reeks krijgt mogelijk slechts één waterdicht model

OnePlus is slechts recent begonnen met het toevoegen van een officiële IP-rating voor stof- en waterbestendigheid. Tot nu toe heeft enkel de OnePlus 8 Pro een rating gekregen, maar het ziet ernaar uit dat de OnePlus 9 Pro het tweede model wordt.

Gezond verstand laat ons alvast denken dat het onwaarschijnlijk is dat OnePlus dit plots niet meer zou voorzien. Nu heeft ook Max Jambor (een lekker met een geloofwaardig parcours) specifiek gezegd dat de OnePlus 9 Pro dezelfde IP68-rating krijgt als de OnePlus 8 Pro.

Ook al bevat IP68 meerdere niveau's van watertolerantie, Jambor suggereert dat de OnePlus 9 Pro in staat zal zijn om dieptes van anderhalve meter tot 30 minuten te overleven.

Geen rating voor de rest van de reeks

Hij voegt echter ook toe dat de OnePlus 9 en OnePlus 9E naar alle waarschijnlijkheid geen rating qua waterdichtheid krijgen, dus het bedrijf zal dat niet doortrekken naar de volledige reeks. Dit suggereert ook dat de OnePlus 9E - een smartphone waar tot nu toe bitter weinig van bekend is - iets meer low-end zal zijn dan de OnePlus 9 Pro.

Als je toch op iets van waterdichtheid rekent voor een van deze modellen, dan kan je nog altijd geluk hebben. OnePlus voegt soms zelf waterbestendigheid toe aan zijn smartphones die geen IP-rating hebben. Het behalen van het officiële certificaat kost meer, dus voor goedkopere modellen doen ze dan geen moeite.

Natuurlijk weten we pas hoe waterdicht de OnePlus 9-reeks is van zodra ze wordt aangekondigd - of misschien tot OnePlus informatie begint te lossen in de aanloop naar de lancering, zoals het vaker doet. Hoe dan ook, we zullen nog even op onze honger zitten, aangezien de OnePlus 9-reeks niet verwacht wordt voor maart of april.

Via SlashGear