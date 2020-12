OnePlus 9 design te zien op gelekte foto's

We verwachten dat de OnePlus 9 officieel pas uit de doeken wordt gedaan in maart of april van het nieuwe jaar. Toch kunnen we het toestel al vroeg bekijken, door onlangs gelekte foto's van de voorkant, de achterkant en de randen van de toekomstige telefoon.

De afbeeldingen zijn verkregen en gepubliceerd door PhoneArena en tonen een plat 6,55 inch scherm met een geperforeerde camera. Aan de achterkant bevindt zich een camera met drie lenzen in de linkerbovenhoek.

Deze afbeeldingen komen redelijk overeen met eerdere gelekte weergaven van het duurdere Pro-model. Deze heeft waarschijnlijk nog dunnere randen een lichtelijk ander ontwerp.

Volgens de bronnen die met PhoneArena spraken, komt het scherm van de OnePlus 9 met een resolutie van 2400 x 1080 pixels (Full HD+) en ondersteuning voor de 120Hz verversingssnelheid zoals in de OnePlus 8T. Het scherm zou een aspect ratio van 20:9 hebben.

(Image credit: PhoneArena)

Aan de onderkant van het toestel is een USB-C poort te zien, een simkaartgleuf en een speaker grill. De volumeknop en de aan/uit-knop zijn zichtbaar aan de zijdes van het toestel. Er bevindt zich ook de welbekende schuifregelaar voor meldingen.

In de foto's is een zilveren telefoon te zien. Het is niet zeker in welke kleuren het toestel uiteindelijk zal verschijnen, maar we weten dat de OnePlus 8T verkrijgbaar is in het groen en in het zilver. In China is er zelfs een speciale Cyberpunk 2077-editie verkrijgbaar. Het logo dat op de achterkant is te zien, wordt door OnePlus speciaal gebruikt voor prototypes.

Het lijkt erop dat dit toestel opnieuw is gemaakt van aluminium. Volgens PhoneArena is het onwaarschijnlijk dat dit toestel een IP-rating (waterdichtheid) zal krijgen. Dit is niet gek voor OnePlus, hoewel er waarschijnlijk wel enige vorm van water- en stofresistentie geadverteerd zal worden.

PhoneArena suggereert daarnaast dat de OnePlus 9 zal beschikken over een Snapdragon 888-processor, 8GB RAM-geheugen en 128GB interne opslag. Het toestel zal komen met OnePlus OxygenOS bovenop Android 11.