OnePlus 8 Lite naar verluidt nog altijd op komst

Er is een ander OnePlus vlaggenschip onderweg. In navolging van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro moet er toch een Lite-model verschijnen op termijn. Het coronavirus lijkt echter voor vertraging te hebben gezorgd.

De goedkopere OnePlus 8 Lite verscheen de afgelopen maanden een paar keer in het nieuws. Dit Lite-model zou iets mindere specificaties en een aangepast design hebben ten opzichte van de duurdere broertjes, om zo de kosten te drukken. De ondersteuning voor 5G zou echter behouden bleven volgens de bronnen.

De nieuwste informatie over het apparaat is afkomstig van leaker @OnLeaks. Op de vraag waarom er nog geen derde telefoon in de OnePlus 8-serie is, reageerde hij dat de onthulling ervan uitgesteld is door de 'coronavirus situatie'.

According to my sources, that model was initially planned to be unveiled along with the #OnePlus8 series during yesterday's event but has been postponed (at least to upcoming summer) due to #CoronaVirus situation...April 16, 2020

OnePlus hanteert ook nu haar beleid om niet te reageren op geruchten.

Met de 'coronavirus situatie' bedoelt @OnLeaks waarschijnlijk het productieleven in China. De fabrieken zijn daar ernstig getroffen door het virus, waardoor de productie een tijdje vertraagd en/of zelfs stil werd gelegd. Het is nog niet helemaal zeker of deze vertraging ook gevolgen heeft voor andere grote producten die op termijn moeten verschijnen.

Verdere speculaties

Een andere optie is dat de markt momenteel nog niet rijp is voor de release van de OnePlus 8 Lite. Begin dit jaar zijn de smartphoneverkopen gekelderd door de grote onzekerheid rondom het virus wereldwijd. Het lanceren van drie smartphones tegelijkertijd had overkill kunnen zijn.

Een ander mogelijk probleem is dat kannibalisatie optreedt door het lanceren van drie toestellen tegelijkertijd. Het had zomaar eens kunnen zijn dat consumenten nu de duurdere OnePlus 8 kopen, terwijl ze (mits hij was verschenen) eigenlijk de goedkopere OnePlus 8 Lite op de korrel hadden. En dat scheelt weer in omzet voor OnePlus.

We verwachten binnenkort meer nieuws te kunnen delen over dit interessante budgetmodel van OnePlus.