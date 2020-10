OnePlus 8 Lite verschijnt mogelijk pas later dit jaar in de vorm van OnePlus Z

De lancering van de OnePlus 8-serie vindt plaats op 14 april, en terwijl we verwachtten dat er drie smartphones zouden komen (een basistoestel met een Lite en Pro variant), lijkt dat misschien niet het geval te zijn.

Volgens meerdere betrouwbare leakers wordt de OnePlus 8 Lite dus niet op 14 april onthuld. In plaats daarvan verschijnt hij blijkbaar later en onder een andere naam.

Ten eerste verklaarde Max Weinbach dat de OnePlus 8 Lite eigenlijk de OnePlus Z zou heten, als geestelijke opvolger van de OnePlus X uit 2015 die een budgettair alternatief was voor de OnePlus 2. Deze smartphone zou waarschijnlijk bestemd zijn voor fans die worden afgeschrikt door het feit dat de OnePlus smartphones langzaam maar zeker steeds duurder worden. De kans is ook groot dat deze Lite-smartphone geen 5G-ondersteuning heeft en daardoor ook aanzienlijk goedkoper zal zijn dan de 5G-smartphones die op 14 april worden onthuld.

The source referred to it as "OnePlus Z" and said the hardware matched the previous OnePlus 8 Lite render. https://t.co/zB5PN9nQjW March 28, 2020

Oppo, een smartphonefabrikant die eigendom is van hetzelfde moederbedrijf als OnePlus, nam een vergelijkbare route met de uitbreiding van de Oppo Reno serie met de Oppo Reno Z. Het gerucht gaat dat Apple hetzelfde doet met de iPhone 9 voor mensen die niet voor een dure iPhone 11 willen betalen.

Wat betreft de latere lancering, tweette Ishan Agarwal dat de OnePlus Z later in 2020 zou kunnen komen, en dat hij het begin van een hele nieuwe OnePlus-reeks zou kunnen inluiden.

Dit zou waarschijnlijk een serie zijn die zich onderscheidt van de OnePlus 8T serie - die we ook later dit jaar verwachten - en zou gericht zijn op een ander publiek.

Indeed! The cheaper #OnePlus phone that will be launching later this year may come under a new "OnePlus Z" Series. Let's wait and watch. #OnePlusZ https://t.co/cXJmm29mRtMarch 28, 2020