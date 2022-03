Een nieuwe Nothing-smartphone verschijnt mogelijk op 23 maart 2022. Naast de draadloze oortjes Nothing Ear 1 was er vrij weinig bekend over de plannen van Nothing, maar daar lijkt verandering in te komen nu de fabrikant uitnodigingen heeft verstuurd voor een roadmap-event.

De livestream draagt de naam 'The Truth' en vindt plaats op 23 maart om 15:00 uur CET. Het bedrijf zal "nieuws delen over onze 2022-roadmap".

Het roadmap-event van Nothing moet ons een beter idee geven van de plannen van het bedrijf, waaronder een potentiële smartphone.

Komt er een Nothing-smartphone?

Nothing heeft voorheen bevestigd dat het werkt aan een ecosysteem van producten, wat suggereert dat het er een gevarieerd portfolio op nahoudt. Een van de grootste geruchten gaat over de komst van een Nothing-smartphone.

De oprichter van het bedrijf, Carl Pei, is ook de co-founder van OnePlus. Dat bedrijf heeft hij inmiddels verlaten. De geruchten over een Nothing-smartphone hebben een boost gekregen nadat leaker @evleaks recentelijk een afbeelding toonde waarop Pei te zien is met een toestel dat niet lijkt op een telefoon die we eerder hebben gezien. Het is echter niet zeker op het om een Nothing-smartphone gaat.

Nothing to see here. pic.twitter.com/mzLeTVHSXmMarch 7, 2022 See more

Het leak ligt in lijn berichtgeving van Tech Crunch, die stelt dat het een soortgelijke foto heeft ingezien door "een bron met directe kennis van de zaak".

Daarnaast heeft Pei een tweet geplaatst waarop de woorden "Terug op Android" te lezen zijn. In diezelfde periode plaatsten de officiële Twitter-accounts van Android en Qualcomm Snapdragon ook cryptische reacties.

Of er een nieuwe Nothing-smartphone aankomt, horen we mogelijk tijdens het event op 23 maart.