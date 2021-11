Nintendo verlaagt Switch-productie met 20 procent door chiptekort

Nintendo heeft bevestigd dat ze de productie van de Switch met 20 procent gaan verlagen vanwege het wereldwijde chiptekort.

Volgens nieuwssite Nikkei (via Eurogamer) is het productieschema van het bedrijf flink aangepast voor de rest van het fiscale jaar. Nintendo heeft toegezegd 24 miljoen Switch-consoles te produceren, wat lager is dan de originele doelstelling van 30 miljoen.

In een statement vertelt Nintendo dat ze de impact van het chiptekort op hun hardware gaan onderzoeken. Volgens directeur Shuntaro Furukawa is het bedrijf niet in staat om de vraag naar de console bij te benen.

Sinds de release van de Switch in 2017 heeft Nintendo meer dan 89 miljoen stuks over de toonbank gegaan. Het komt nog niet in de buurt van de 102 miljoen verkochte Wii-consoles, maar die mijlpaal lijkt haalbaar.

Analyse: hoe zit het met het chiptekort?

De term “chiptekort” is een versimpeling van dit wereldwijde probleem. De auto-industrie maakt bijvoorbeeld gebruik van andere chips en geleiders dan de elektronica-industrie. Daarom is het moeilijk om te zeggen wanneer dit probleem voorbij zal zijn.

Op dit moment draait de productie van chips op volle toeren, en de vraag lijkt niet af te nemen. De tekorten zullen merkbaar zijn tot nieuwe fabrieken zijn gebouwd. Het duurt 2 jaar om een productielijn te maken, dus mogelijk merken we pas in 2023 dat het chiptekort afneemt.

We verwachten verschillende Nintendo Switch-deals komende Black Friday. Maar door de productievermindering kan het in de toekomst moeilijker worden om de console te kopen.