Gerucht: Nintendo Switch OLED krijgt 4K-upscaling

De Nintendo Switch OLED krijgt in de toekomst mogelijk toch een nieuwe functie. In het dock van de handheld-console is namelijk een chip gevonden die in staat is een 4K-beeldkwaliteit te leveren.

Twitter-gebruiker @KawlunDram meldt dat de chipset in het dock van de Nintendo Switch OLED een Realtek-chip betreft die bekendstaat als "4K UHD multimedia SoC". Daarnaast wordt de nieuwe Switch OLED geleverd met een HDMI 2.0-kabel, waardoor het dock zelf in staat moet zijn om 4K/60fps te leveren bij geschikte tv's.

Dat is opmerkelijk, aangezien de Switch-hardware momenteel niet dezelfde beeldkwaliteit kan leveren. Wat betekent dit? Het wakkert in elk geval de vlam van 4K-geruchten rond een Nintendo Switch Pro opnieuw aan. Volgens een recent bericht van Bloomberg zijn elf ontwikkelaars bovendien al aan de slag gegaan met 4K-dev-kits om Ultra HD-games voor de Switch te kunnen maken.

Het is belangrijk om te weten dat de Tegra X1-chip die in de Switch OLED, de originele Switch en Lite-variant in theorie 4K ondersteunt. Dezelfde chipset zit bijvoorbeeld ook in de 2015- en 2017-versie van de Nvidia Shield TV, en die kan 4K en zelfs HDR aan.

4K-gaming is echter wel wat veeleisender dan een video-output. Het is nog niet zeker dat de huidige processor van de Switch op magische wijze Ultra HD aankan zonder problemen. Het lijkt er echter op dat de fundering voor 4K is gelegd. We weten echter nog niet hoe dit allemaal samenvalt.

Eerder zei Nintendo zelf dat er geen 4K Switch Pro in ontwikkeling is. Er zou zelfs helemaal niet aan een nieuwe Switch gewerkt worden. Het is hierdoor nog altijd mogelijk dat de huidige Switch OLED in de toekomst een 4K-upgrade krijgt, maar het is vooralsnog niet iets waar we echt onze vinger op kunnen leggen.

We kunnen enkel afwachten wat er in de toekomst bekend wordt gemaakt over de handheld-console van Nintendo.