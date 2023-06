Nieuwste leak van Sony WF-1000XM5 oortjes toont 3 fantastische upgrades

Er zijn weer nieuwe details gelekt over de aankomende Sony WF-1000XM5-oortjes. Als je onze eerdere artikelen over deze oortjes hebt gemist, dan is het misschien handig om te weten dat deze oortjes Sony's beste draadloze oortjes zullen opvolgen en het lijkt er in ieder geval op dat we te maken krijgen met een interessante upgrade.

De afgelopen weken hebben we al meerdere geruchten en leaks voorbij zien komen over de nieuwe flagship oortjes van het bedrijf, waaronder een gelekt overzicht van de specificaties. Deze specs hebben onthuld dat er dit keer misschien goed nieuws is voor mensen met kleine oren en natuurlijk zagen we ook hints naar andere upgrades.

Volgens een recent artikel van WinFuture.de, met daarin de promotiebeelden van de oortjes die je hierboven ziet, zijn er nog meer details bekendgemaakt over wat deze oortjes ons precies gaan bieden. Het ziet ernaar uit dat ze erg speciaal worden.

Hieronder lees je de drie redenen waarom wij zo enthousiast zijn over de Sony WF-1000XM5-oortjes.

1. Je hebt geen enorm grote oren nodig

Over het algemeen zijn de Sony WF-1000XM4-oortjes geweldig, maar ze zijn vrij groot en zwaar. De nieuwe 1000XM5-oortjes lijken echter veel kleiner en lichter te worden. Beide oortjes zijn volgens de gelekte informatie 1,4 gram lichter dan voorheen en dat betekent dat ze ieder nog maar 5,9 gram wegen. De oplaadcase schijnt ook 2 gram lichter te zijn. Het gewicht van de oplaadcase vinden we niet zo heel belangrijk, maar we hebben wel ervaring met het dragen van erg grote oortjes voor lange luistersessies en we zien graag een verandering naar kleinere en lichtere oortjes.

2. Ze zullen waarschijnlijk weer beter klinken

Een kleiner ontwerp betekent nieuwe drivers en volgens het laatste nieuws gaat het hier om 'Dynamic Driver X'-drivers met een diameter van 8,4 mm. Er zijn ook twee nieuwe chips van Sony aanwezig die de oortjes ondersteuning geven voor Hi-Res Audio en Sony's DSEE Extreme-audiotechnologie en er lijken ook betere microfoons aanwezig te zijn.

3. Ze krijgen een extra lange (totale) batterijduur

WinFuture gaf aan dat de extra batterij in de oplaadcase van de WF-1000XM5 de totale batterijduur van de oortjes verlengt naar 24 uur. Ook kan je weer een uur luisteren na de oortjes drie minuten op te laden. Het volledig opladen van de oortjes en de case duurt twee uur.

Hoeveel gaan Sony's WF-1000XM5-oortjes kosten?

Dat zijn drie van de grootste redenen waarom wij zo geïnteresseerd zijn in deze nieuwe oortjes, maar er zijn nog meer redenen. Zo moet Bluetooth 5.3 met multipoint-connectiviteit ervoor zorgen dat ze erg gemakkelijk te verbinden zijn met je verschillende apparaten en geeft de IPX4-certificering aan dat ze ook goed tegen water en zweet kunnen. Dat maakt deze oortjes ook een goede optie voor tijdens het sporten.

We weten nog niet precies wanneer de oortjes zullen verschijnen en hoe duur ze zullen zijn, maar het zou ons verbazen als ze geen vergelijkbare prijs zouden krijgen als het huidige paar, die momenteel een adviesprijs van 280 euro hebben.

Als je niet kan wachten totdat de Sony WF-1000XM5-oortjes eindelijk verschijnen en je een nieuw paar oortjes zoekt voor de zomer, dan vind je in onze koopgids van de beste draadloze oortjes veel goede alternatieven, waaronder andere Sony-oortjes.