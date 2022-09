Nieuwe Android telefoons kunnen krachtiger worden dan iPhone 14 Pro

Veel premium Android telefoons van 2022 maken gebruik van Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chips (of de Plus-versie), en volgens geruchten komt de opvolger van deze krachtige chip eind dit jaar nog uit.

Dit nieuws komt van de betrouwbare Digital Chat Station (opens in new tab) (via Android Central (opens in new tab)), die zegt dat de Snapdragon 8 Gen 2 met een "ultra-hoge frequentie versie" zal komen die kloksnelheden van 3,4 tot 3,5 GHz kan halen (vergeleken met de 3,2 GHz van vandaag).

De grafische prestaties zullen een grotere boost krijgen en deze verbeteringen zouden de Apple A16 Bionic-chip in de nieuwe iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max kunnen overtreffen.

In november weten we meer

Gezien de hoge prestaties van de A16 Bionic-chip is de bewering dat de Snapdragon 8 Gen 2 deze chip zou kunnen overtreffen is een zeer gewaagde statement, en eentje die we natuurlijk niet kunnen bevestigen.

Apple heeft de leiding over het hele ontwerpproces voor Apple’s eigen software en hardware en is daarom niet afhankelijk van externe chipfabrikanten.

De prestaties van een smartphone hangen van meerdere factoren af, niet alleen van de pure snelheid van de chip waarop alles draait. Hoe efficiënt de softwarecodering is, de hoeveelheid beschikbaar RAM-geheugen en het warmtebeheer spelen ook allemaal een belangrijke rol.

Qualcomm heeft een Snapdragon Summit gepland voor 15 tot en met 17 november waar we naar verwachting alles te horen krijgen over de volgende generatie van de chipset. We krijgen dan een beter idee hoe de nieuwe chip de premium Android-smartphones van 2023 zal beïnvloeden.

Analyse: welke smartphones krijgen de Gen 2-upgrade?

Hoewel veel smartphonegebruikers zich niet bewust zijn van het type chip dat in hun toestel zit, geven de meesten toch wel om de snelheid van hun telefoon, en daarom is de komst van de Snapdragon 8 Gen 2 belangrijk.

Een snelle blik op de telefoons met de Snapdragon 8 Gen 1 geeft enkele hints over welke toestellen de nieuwste chip krijgen: de Samsung Galaxy S22, de Samsung Galaxy Z Fold 4, de Xiaomi 12 Pro, de OnePlus 10 Pro, de Sony Xperia 1 IV en nog veel meer.

Een van de eerste smartphones die de update kan verwachten, zou wel eens de OnePlus 11 kunnen zijn. Wij verwachten de OnePlus 11 in de eerste maanden van 2023 met sterke specs die passen bij de premium Qualcomm-processor.



De Samsung Galaxy S23 zal ook niet heel lang op zich laten wachten, en het gerucht gaat dat alle regio’s een Snapdragon-chip krijgt, en dat moet dan eigenlijk de Snapdragon 8 Gen 2 zijn.