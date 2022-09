Qualcomm onthult nieuwe chipsets, maar vormt geen concurrentie voor Apple's A16 Bionic

De krachtigste Android-telefoons van vandaag bevatten de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm maakt echter meerdere soorten chips in verschillende prijscategorieën. Alleen de serie 8 en serie 7 chips hadden tot nu toe de nieuwe "Gen 1" naamgeving gekregen. Vandaag werd die selectie uitgebreid met de nieuwe Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 en Snapdragon 4 Gen 1. Geen van deze chips vormt echter concurrentie voor de A16 Bionic chip van Apple, die we vermoedelijk in de iPhone 14 zien tijdens het Far Out event.

Deze nieuwe Qualcomm Snapdragons zullen respectievelijk voor mid-range telefoons en budget toestellen zijn. Wat meer omkadering: de Motorola moto g52 gebruikt een chip uit de 6-serie en de Nokia g50 heeft een chip uit de 4-serie.

Qualcomm adverteert met een aantal nieuwe voordelen voor deze Gen 1 platforms, maar de implementatie hiervan moet door de smartphoneproducenten gebeuren. De Snapdragon 4 Gen 1 kan bijvoorbeeld foto's nemen tot 108MP, maar dan heb je wel een 108MP-sensor nodig.

Analyse: Waarom horen we dit nieuws nu?

Vanavond zal Apple naar verwachting de Apple iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max aankondigen met een gloednieuwe A16 Bionic chipset. De nieuwe Apple iPhone 14 zal het mogelijk moeten doen met de bestaande A15 Bionic. Het is duidelijk dat Qualcomm een kans ziet om toe te slaan.

Door nieuwe hardware voor goedkopere telefoons te lanceren, wijst Qualcomm er in feite op dat zelfs goedkopere Android-telefoons gloednieuwe Qualcomm-chips met gebruiken, terwijl alleen het nieuwste en duurste Apple-toestel dit jaar een upgrade krijgt.

Apple is relatief traag als het gaat om hardware upgrades en doet vaak meer dan een jaar over dit soort upgrades. Samsung en veel andere Android-producenten profiteren al jaar en dag van het trage tempo van Apple door meerdere nieuwe toestellen per jaar te lanceren. Als grootste provider van chips moet Qualcomm natuurlijk dit tempo volgen.