Nieuw PS5 patent toont een DualSense die je handen kan opwarmen en afkoelen

Sony's nieuwste patent is misschien nog wel de vreemdste die we tot nu toe hebben gezien: temperatuurbediening in een DualSense-controller voor het veranderen van de temperatuur aan de hand van de in-game omgevingen.

Het lijkt wel iets uit een (hele vreemde) sciencefictionfilm, maar de PS5-fabrikant heeft hier blijkbaar onderzoek naar gedaan en een patent (opens in new tab) geregistreerd voor dit nieuwe idee. Het gaat dus specifiek om het toevoegen van een "temperature control apparatus" aan de DualSense-controller (of het creëren van een nieuw soort DualSense-controller met deze technologie).

Sony zou dit willen realiseren door de plastic behuizing van de DualSense te vervangen door een behuizing gemaakt van een soort gel, waarmee warme en koude temperaturen beter kunnen worden doorgegeven aan de haptics van de controller (via Push Square (opens in new tab)).

(Image credit: Future)

Met deze technologie zou de controller bijvoorbeeld warmer kunnen worden als je in een game een warme omgeving, zoals bijvoorbeeld een woestijn of vulkaan, binnentreedt. Hij zou dan juist weer koeler kunnen worden als je in aanraking komt met een arctisch klimaat of als je personage een koelkast opent. Het zou dus op die manier kunnen zorgen voor iets meer inlevingsvermogen.

Als je dit redelijk onmogelijk vindt klinken, dan komt dat omdat het ook zo is. In ieder geval op dit moment, met de huidige hardware. De technologie die hiervoor moet worden toegevoegd aan de controller vereist waarschijnlijk de ontwikkeling van een volledig nieuwe controller en het is dus zeker niet iets dat Sony zomaar even kan toevoegen via een software-update. Daarnaast moeten ook game-ontwikkelaars worden overgehaald om de technologie te gaan ondersteunen, want dat kost hen waarschijnlijk een hoop tijd en moeite.

Een controller met temperatuurregeling zou overigens waarschijnlijk erg duur worden. Als je de DualSense Edge of de PSVR 2 al duur vond, dan sta je misschien nog wel te kijken van hoeveel duurder zo'n geavanceerde controller eventueel nog zou kunnen worden.

Heethoofd of koukleum?

(Image credit: Sony)

We moeten toegeven dat het best interessant klinkt als we er over nadenken. Als je echt een beetje de kou kon voelen van de besneeuwde bergtoppen die je beklimt in God of War Ragnarök, dan zou je je nog beter kunnen inleven in Kratos' nieuwste avontuur. Ook zou deze technologie de spanning kunnen verhogen bij schietspellen als je handen warmer worden tijdens een intens gevecht.

Toch denken we dat het realistisch gezien een vrij slecht idee is. Als we bedenken wat de controller zou kosten en wat voor effect dit zou hebben op de batterijduur van de controller, dan is deze gimmick het waarschijnlijk niet echt waard. Daarnaast is het misschien ook niet echt fijn als je elke keer klamme handen krijgt wanneer de controller warmer wordt. In het ergste geval zou het zelfs brandgevaar kunnen vormen.

Dit idee van Sony mag van ons wel gewoon een leuk concept blijven. De DualSense is toch al een fantastische controller, (grotendeels) dankzij zijn haptische feedback en adaptieve trigger, die de beste PS5-games nog net iets meer tot leven brengen. We kijken er ook niet echt naar uit om geforceerd pauzes te nemen als de controller oncomfortabel warm of koud wordt.