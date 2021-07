'Netflix ontwikkelt Pokémon-serie'

Netflix werkt naar verluidt aan een Pokémon-serie. Volgens Variety melden insiders uit de industrie dat de streaminggigant brood ziet in een serie over de broekzakmonsters.

Aangezien de serie zich zo te horen in een zeer vroeg stadium van ontwikkeling bevindt, is er nog weinig bekend over het plot, de personages en de plaats die het verhaal heeft in het Pokémon-universum.

Hoewel er nog weinig over het project bekend is, meldt Variety dat de uitvoerend producent van Lucifer, Joe Henderson, werkt aan de serie. Henderson zou betrokken zijn bij het schrijven en produceren van de Pokémon-adaptatie. Lucifer is een van de populairste series op Netflix op dit moment.

Het is momenteel niet bekend of het Pokémon-project van Netflix een anime betreft of dat het om een live-action gaat, zoals de Pokémon-film Detective Pikachu uit 2019. Hierin had acteur Ryan Reynolds de hoofdrol.

Pokémon-fans zijn verdeeld

Detective Pickachu (Image credit: Warner Bros.)

Netflix' wens om een live-action-serie van Pokémon te ontwikkelen komt niet bepaald als een verrassing. De afgelopen tijd bood de streamingdienst een hoop geanimeerde Pokémon-series aan op het platform (zowel 2D als CGI). Het lijkt erop dat Netflix van plan is om de place-to-be te creëren als het gaat om Pokémon-content.

Als Netflix ervoor kiest om een live-action-serie te maken, helpt dit om de Pokémon-serie te onderscheiden van andere Pokémon-content op het platform. De al bestaande Pokémon-series zijn te zien dankzij een licentieovereenkomst met The Pokémon Company.

Hoewel de film Detective Pikachu een succes was op het gebied van ticketverkoop in bioscopen, zijn fans lang niet allemaal enthousiast over de aankondiging van een Pokémon-serie door Netflix.

Reddit-gebruikers op pagina's voor Pokémon, TV en Netflix zijn soms erg enthousiast, terwijl het nieuws bij anderen niet in de goede aarde valt.

Aangezien Netflix in het verleden heeft bewezen goede videogame-adapties te maken, zoals Castlevania en The Witcher, is er een mogelijkheid dat Netflix het er uiteindelijk best aardig vanaf brengt met de nieuwe Pokémon-serie.

Als Netflix wil dat zijn Pokémon-serie goed ontvangen wordt bij fans, móét het recht doen aan de populaire franchise. Zodra er meer nieuws bekend is over de Pokémon-adaptatie van Netflix, lees je dit op TechRadar.