Discord Threads vanaf vandaag beschikbaar

De populaire online chatdienst Discord kondigde op 26 juli op Twitter aan dat de langverwachte Threads-functie vandaag verschijnt. Dat is een stuk sneller dan aanvankelijk werd verwacht.

Vorige week meldden we dat Discord Threads werd uitgerold voor ontwikkelaars, zodat zij de nieuwe functie konden implementeren in hun plug-ins. We gingen ervan uit dat dit betekende dat de functie zich in een vroege testfase bevond en dat een publieke release nog even op zich zou laten wachten. Het blijkt dat we fout zaten.

De aankondiging op Twitter toont de functie in actie. Discord Threads is de grootste verbetering aan de app sinds november 2020. Toen voegde Discord de mogelijkheid toe om op een specifieke tekst in een gesprek te reageren. Threads lijkt op een uitbreiding van die functie.

Discord Threads is eindelijk hier

Discord won in de loop van 2020 gigantisch aan populariteit. De hele wereld werd gedwongen thuis te blijven door de coronapandemie, waardoor er steeds meer gebruik werd gemaakt van online communities om sociale contacten te onderhouden.

In 2019 telt Discord zo'n 56 miljoen actieve maandelijkse gebruikers. Vandaag de dag is dat aantal gestegen tot rond de 140 miljoen, aldus Venture Beat. Er zijn 19 miljoen Discord-servers actief op het platform.

De chatdienst heeft echter ook te maken gehad met wat groeipijntjes. De conversaties binnen Discord zijn soms namelijk wat lastig te volgen. Na de introductie van de Antwoord-functie lijkt het erop dat Threads een geweldige quality-of-life-functie is om dat probleem op te lossen.