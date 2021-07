Discord introduceert Threads

Chatdienst Discord blijft evolueren en groeien. Het chatplatform wordt voornamelijk gebruikt door gamers om met elkaar in contact te blijven tijdens en na het gamen. Discord zag een enorme groei in het aantal gebruikers tijdens de pandemie. Nu voegt het bedrijf ook Threads toe aan de chatdienst.

De update voor Discord Threads bevindt zich nog in de vroege testfase en wordt gefaseerd uitgerold aan botontwikkelaars.

Volgens documentatie voor ontwikkelaars vormen Discord Threads een soort kleine sub-kanalen (of draadjes) binnen een kanaal. Hierdoor kunnen gebruikers hun gesprek vervolgen binnen grote kanalen.

De functie verschilt van Antwoorden. Deze functie werd in november 2020 toegevoegd. Hoewel de mogelijkheid tot Antwoorden op berichten helpt om een conversatie overzichtelijk te maken wanneer er dertig mensen tegelijk praten over verschillende dingen, moet de functie Threads dit probleem effectiever oplossen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de functie live gaat voor alle gebruikers.

(Image credit: Future)

Hoe werkt Discord Threads?

In de onderstaande video is te zien hoe Discord Threads in zijn werk gaat. Momenteel bevindt de functie zich nog in een vroege testfase, waardoor de uiteindelijke werking wat kan verschillen.

Als je met je muis over een bericht in een kanaal beweegt (in een kanaal met Threads geactiveerd), zal er een icoontje te zien zijn dat lijkt op een hashtag met een spraakbubbel in de hoek rechtsonder.

Als je hierop klikt, opent er een nieuw Thread-venster. Je kunt de Thread hier een naam geven en instellen hoelang deze Thread moet blijven bestaan alvorens hij automatisch wordt gearchiveerd. Momenteel kun je de periode instellen voor maximaal één week. Admins kunnen dit echter ongedaan maken.