Motorola onthult nieuw vlaggenschip volgende week

Motorola gaat eindelijk een nieuw vlaggenschip onthullen op een eigen evenement. Volgens een officiële tweet van het bedrijf vindt de onthulling plaats op 22 april, en er is een grote kans dat het gaat om de Motorola Edge Plus waar we al enkele maanden over schrijven.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxGApril 13, 2020

Details over de smartphone zijn al volop aan het lekken sinds februari. Dat is niet geheel toevallig de maand waarop het toestel eigenlijk verwacht werd. De mobiele technologiebeurs MWC zou uitermate geschikt zijn geweest voor de presentatie, ware het niet dat het coronavirus roet in het eten gooide. Al vrij snel wezen geruchten op een lancering in april, en dat lijkt volgende week waarheid te worden.

Heel verrassend is het niet dat Motorola zo lang wacht met het onthullen van haar nieuwe telefoon. Andere smartphonefabrikanten volgen eveneens dit voorbeeld. Op deze manier zit er ook minder tijd tussen de onthulling en de officiële verkoopdatum.

We hebben al het nodige gelezen en geschreven over de Motorola Edge Plus, maar een Motorola Edge sluiten we ook niet uit. Dit zou een goedkopere, kleinere versie van het vlaggenschip kunnen zijn.

Een vlaggenschip, maar geen Z-telefoon?

Gaan we af op alle leaks en geruchten, dan wordt de Motorola Edge Plus niet meteen een opvolger van de Moto Z-serie. Laatstgenoemde toestelserie combineert doorgaans een modulaire, behapbare vormfactor met midrange specs, maar de Edge Plus lijkt zowel groter als krachtiger te worden.

Helaas ziet het ernaar uit dat de Edge Plus niet modulair wordt. De displaygrootte bedraagt tussen de 6,5 en 6,8 inch met een 90Hz ververssnelheid. Er is onder meer een 108-megapixelcamera aanwezig aan de achterzijde, biedt 5G-ondersteuning, én kent een 3,5mm ingang, mochten de gelekte renders kloppen.

Hoe dan ook lijkt de Edge Plus een interessant vlaggenschip te worden, en wellicht wordt het ook interessante concurrentie voor de Galaxy S20 en OnePlus 8.