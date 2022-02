Motorola Edge 30 lanceerdatum verpakt in teaser?

We hebben al het nodige gehoord over de Motorola Edge 30-serie via diverse leaks, om nog maar te zwijgen over de Motorola Edge X30 die in 2021 in China werd gepresenteerd. Tot dusver had Motorola zelf nog niet bekendgemaakt te werken aan een opvolger van de Edge 20-modellen.

Daar is met dit nieuwtje verandering in gekomen. Een tweet van Motorola toont ons een teaser, met daarin informatie dat een nieuwe Edge-smartphone op 24 februari verwacht mag worden. De tweet bestaat uit een afbeelding (die je hierboven ziet), alsook de hashtag #FindYourEdge (wat verwijst naar een Edge-smartphone). De datum 24-02 verwijst naar de lanceerdatum.

Are you ready?!? 02.24 #findyouredge #hellomoto pic.twitter.com/kM0kvFFxSQFebruary 7, 2022 See more

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat er een of meerdere Edge-toestellen onthuld worden de 24e, twijfelen we nog altijd of Motorola ook doorzet met de logische vervolgnaam Edge 30.

Toch lijkt dat in de lijn der verwachtingen te liggen, aangezien de Edge X30 al in China is uitgebracht. Motorola is echter niet vies van een naamswijziging.

Leaks wijzen erop dat de Motorola Edge 30 Ultra het paradepaardje moet worden van de serie, met krachtige camera's achterop en ondersteuning voor een stylus.

Analyse: een drukke maand voor smartphone-fans

Zo nu en dan komt alles tegelijkertijd, en zo is het ook het geval in 2022 voor wat betreft smartphone-lanceringen.

Tot dusver staan er al heel wat mooie releases op de planning. De komende weken verwachten we onder meer de Samsung Galaxy S22, Oppo Find X5, Motorola Edge 30 en nog zoveel meer als we MWC 2022 meerekenen.

Op het Mobile World Congress verwachten we dat diverse fabrikanten nog met een release komen. Dat is alleen maar positief nieuws voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe Android-smartphone. Zo heb je namelijk meer keuze, en kun je lekker kieskeurig zijn.