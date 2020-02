Moto G8, G8 Power en G8 Stylus te zien in niets verhullende renders

The Moto G8 Plus, which was announced in 2019

Op de valreep van 2019 maakten we kennis met de eerste telg uit de G8-familie, namelijk de Moto G8 Plus. Een bijzondere timing, aangezien Motorola doorgaans een jaarlijkse cyclus aanhoudt voor de G-serie, en de Moto G7-toestellen begin 2019 al verschenen.

Er gingen al langer geruchten rond dat de Moto G8 Plus verre van de enige Moto-telefoon is uit de G8-serie, en dat lijkt leaker Evan Blass nu te bevestigen in een nieuwe tweet. In het bericht vinden we een foto terug van de te verschijnen Moto G8, Moto G8 Power, en Moto G8 Stylus.

Dat deze drie toestellen nu uiteindelijk met beeld gelekt worden, dat is niet heel vreemd. Wel is het verrassend dat er bij Motorola nooit iets geheim gehouden kan worden voor een release.

De Moto G8 (links), Moto G8 Power en Moto G8 Stylus (rechts) (Image credit: Evan Blass)

Gezien het feit dat de drie telefoons samen op één afbeelding zijn te zien, gaan we ervan uit dat Motorola ze ook tegelijkertijd wil lanceren. Een goede plek hiervoor is MWC 2020, maar het is nog niet bekend of moederbedrijf Lenovo dit ook echt van plan is.

De telefoons zelf zien er nogal identiek aan elkaar uit. Buiten de verschillen in kleur zien we op het eerste gezicht weinig veranderingen.

De Moto G8 Stylus is een relatief nieuwe naam. Alhoewel, we hebben al eens eerder geschreven over een Moto-toestel met stylus, en dat blijkt nu de G8 Stylus te zijn. Net als met de Note-serie is er dus een pennetje aanwezig om het scherm te gebruiken.

Hoewel Blass zelf geen specificaties deelde over de G8-telefoons, weten we dankzij eerdere leaks toch al iets over de interne specificaties.

We verwachten dat de G8 en G8 Power draaien op een Snapdragon 665. De reguliere G8 kent een accucapaciteit van 4000 mAh, terwijl de Power maar liefst 5000 mAh aan boord heeft.

Met nog ruim twee weken te gaan tot het Mobile World Congress verwachten we de komende dagen meer info over de nieuwe toestellen van Motorola.