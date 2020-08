LG Wing: ultralang toestel met secundair display gespot

Smartphonefabrikanten lijken in te zetten op vouwbare telefoons als hét product van de toekomst. Dat betekent echter niet dat elk toestel eruit komt te zien als bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold 2 of Motorola Razr. De LG Wing beschikt echter over een wel heel bijzonder ontwerp.

Het team van Android Authority heeft hun handen weten te leggen op een korte video die het nieuwe toestel van LG toont, wat de codenaam 'Wing' heeft. Er is een primair 6,8 inch display aanwezig en aan de zijkant is een 4 inch flipscherm geplaatst. Beide schermen worden aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 765G.

In de video hieronder zien we dat men voor navigeren het primaire scherm gebruikt, en het tweede display fungeert als muziekspeler. Vervolgens komt er een telefoonoproep binnen op het toestel, wat wordt weergegeven op het kleinere tweede scherm. De navigatie wordt dus niet gehinderd.

Bijzonder design

Hoewel de video een duidelijke kijk geeft op hoe de telefoon in de echte wereld zal werken, is het niet duidelijk of het uitklapbare display aan beide zijden van de telefoon kan worden geplaatst. Ook is het niet te zien hoe je het uitklapbare stuk precies weer inklapt. Hoe dan ook, het display zal in ieder geval niet worden aangetast door een merkbare vouw, zoals bij de Samsung Galaxy Z Fold 2.

Interessant is dat geen van beide schermen een camera lijkt te bevatten. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat de LG Wing nog altijd in een prototypefase zit, maar we verwachten dat er een cameragat wordt meegeleverd als het apparaat wel in de winkel komt.

Dubbel scherm niet nieuw

Het bedrijf kent een relatief rijk verleden met smartphones die gebruikmaken van twee schermen. Wat te denken bijvoorbeeld van de LG V10 die in 2015 op de markt kwam? In de afgelopen 12 maanden heeft de fabrikant diverse toestellen met een (optioneel) tweede scherm uitgebracht, maar dan op een compleet andere manier vergeleken met de V10. Denk aan de LG V50 ThinQ en de LG G8X.

Hoewel de video van de LG Wing een best-case scenario presenteert, kunnen er verschillende andere opties zijn waarbij de twee schermen uitkomst kunnen bieden. Een YouTube-video op één scherm laten afspelen terwijl je door sociale media bladert bijvoorbeeld. Het toestel is hoe dan ook waarschijnlijk niet heel geschikt om in je broekzak te stoppen.