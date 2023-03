LG G3 OLED TV is niet alleen helderder, maar ook milieuvriendelijker

Het lijkt alsof er elke week wel weer een positief nieuwtje naar buiten komt over de LG G3 OLED. Het is niet alleen de meest heldere en beste OLED-tv waar we een hands-on mee hebben gehad, maar dankzij het verfijnde productieproces is deze tv nu ook beter voor het milieu dan de gemiddelde LCD/LED-tv.

De LG G3 OLED TV kan gedeeltelijk zo fel worden dankzij zijn nieuwe MLA-paneel. Die afkorting zegt je misschien niet veel, maar het staat voor ‘ Micro Lens Array ’. Die technologie is een beetje ingewikkeld, maar het komt er op neer dat er microscopische convex-lenzen over elke pixel van een traditioneel OLED-paneel worden geplaatst. Het voordeel daarvan is dat je een helderdere tv krijgt, die ook nog eens energie-efficiënter is.

Het is dan ook vooral die energie-efficiëntie waar we LG Display complimenten voor moeten geven. Het Zuid-Koreaanse bedrijf is momenteel de enige fabrikant van OLED-panelen en recentelijk heeft de LG G3 OLED de 'Carbon Footprint'-certificering gekregen van de Carbon Trust. Dat betekent dat de LG G3 zich houdt aan de wereldwijde standaard voor de uitstoot van broeikasgassen tijdens elk gedeelte van het productieproces.

De LG G3 OLED is niet alleen veel feller dan de G2 van vorig jaar, maar hij is ook 22% energie-efficiënter. (Image credit: LG)

OLED als het goede voorbeeld

Het feit dat de G3 milieuvriendelijker is geworden, komt gedeeltelijk door de manier waarop OLED-technologie werkt, met alle pixels die individueel aan en uit kunnen worden gezet. Ook hebben OLED-tv's geen backlight nodig en daardoor kunnen ze worden geproduceerd met veel minder plastic materialen dan het gemiddelde LED-paneel. LG Display claimt dan ook dat de G3 OLED tot 90 procent minder plastic gebruikt dan veel andere LCD/LED-tv's.

Dat is niet de enige manier waarop de G3 milieuvriendelijker is. Het MLA-paneel maakt namelijk ook gebruik van ‘META’. Dat is LG's algoritme waarmee de helderheid van de tv kan worden verbeterd, maar het zorgt er ook voor dat de G3 22 procent energie-efficiënter is dan de LG G2 OLED van vorig jaar.

Samen met het Micro Lens Array, zorgt META ervoor dat de G3 1.470 nits kan bereiken in een HDR-venster van 10 procent. Dat is een enorm indrukwekkend getal als je je bedenkt dat onze nummer één op de lijst van de beste tv van 2023 , de LG C2 OLED , een piekhelderheid van net boven 800 nits heeft. Geen wonder dat LG claimt dat de G3 tot 70 procent helderder wordt dan de goedkopere LG B3 OLED.

Niet alleen de LG G3 OLED zal gaan profiteren van deze milieuvriendelijkere productiestandaarden. De aankomende Philips OLED908 OLED en de Panasonic MZ2000 OLED TV gaan namelijk gebruikmaken van hetzelfde MLA-paneel van LG Display. Dat betekent dat deze drie toestellen, die potentieel tot de beste OLED-tv's van 2023 zullen behoren, meer dan 20 procent energie-efficiënter zullen zijn vergeleken met hun voorgangers van vorig jaar.

Nieuwe anti-reflectiecoatings zoals 'Vanta Black' kunnen fabrikanten de mogelijkheid geven om de waargenomen helderheid van tv's te vergroten, zonder extra stroomverbruik. (Image credit: Future)

Minder stroomverbruik, betere resultaten

Het is erg belangrijk voor nieuwe OLED-tv's in 2023 om de maximale helderheid uit de displays te halen zonder meer stroom te verbruiken, gezien de nieuwe energieregels in Europa. Recent aangepaste regels in de EU, die werden bepaald in de 'Energy Efficiency Index' (EEI) van 2023, zorgen ervoor dat er een lager maximaal stroomverbruik wordt gehanteerd voor alle nieuwe tv's. Dit heeft er bijvoorbeeld ook al voor gezorgd dat Samsung zijn 8K-tv's moest dimmen (in Europa) , zoals we zagen bij de Samsung QN900C .

Om ervoor te zorgen dat ze zich aan deze nieuwe energiestandaarden kunnen houden, moeten fabrikanten slimme trucjes en technologieën gebruiken om het energieverbruik te verlagen. Dat is waarom technologie zoals de anti-reflectie Vanta Black-polarisator zo interessant is.

Deze nieuwe anti-reflectiecoating zullen we terugzien op de LG G3 OLED en op de Panasonic MZ2000. Dit zal dus helpen bij het verhogen van de waargenomen helderheid van deze tv's, zonder dat ze extra stroom moeten verbruiken voor dit effect.

Het is lovenswaardig dat de toevoeging van MLA-panelen ervoor zal zorgen dat deze high-end OLED-tv's van 2023 energie-efficiënter zullen worden. Wat wel van groot belang is, is dat deze energiebesparende methoden en technologieën ook worden toegepast op de goedkopere OLED-tv's. Dan pas kunnen we echt een grote positieve impact hebben op het milieu.

Micro Lens Array is de belangrijkste doorbraak voor OLED-technologie in jaren. Met de extra helderheid die deze technologie brengt, zullen de beste OLED-tv's eindelijk de helderheid van de LED-tv's kunnen evenaren en dat ook nog eens op een milieuvriendelijkere manier.

Aangezien deze nieuwe MLA-panelen de energierekeningen van filmliefhebbers lager zullen houden, klinkt die 77-inch LG G3 voor 4.999 euro misschien nog niet zo gek. Nou ja, dat is natuurlijk nog steeds enorm veel geld, maar misschien is het nu gemakkelijker tegenover jezelf te verantwoorden.