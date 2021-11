Lenovo ThinkBook Plus-leak toont stylus en dubbel scherm

The Lenovo ThinkBook Plus launched at CES 2020

Lenovo komt volgens beelden die afgelopen weekend zijn verschenen met een bijzondere nieuwe laptop. Bekende leaker Evan Blass plaatste foto's van de 17 inch ThinkBook Plus op Twitter. De laptop heeft een verrassend ontwerp, met een tweede scherm waar normaal gesproken het numpad zit.

Bij het kleinere scherm ligt een stylus, wat impliceert dat het een touchscreen zal zijn om op te schrijven of tekenen. Of het hoofdscherm ook ondersteuning voor de stylus heeft, is niet duidelijk.

Have you guys seen this yet? 17-inch ThinkBook Plus from Lenovo...

Helaas is er naast de render maar weinig bekend over de laptop. Van mogelijke specificaties weten we nog niets.

Zoals met alle leaks, raden we aan om dit nieuws met een korrel zout te nemen. Lenovo heeft nog niets bekend gemaakt over de laptop. We kunnen niet zeggen of hij beschikbaar wordt voor consumenten.

Techbeurs CES, die plaatsvindt in januari 2022, zou een uitgelezen kans zijn voor Lenovo om het apparaat aan te kondigen. Het bedrijf maakt vaker gebruik van dit soort beurzen om nieuwe technologie bekend te maken.

Analyse: De tweedeling van de ThinkBook-reeks

Volgens Blass heet deze nieuwe laptop de ThinkBook Plus. Dat is geen onbekende naam, een 13 inch ThinkBook Plus zagen we voor het eerst bij CES 2020. Die laptop was een tijdje beschikbaar, maar de productie ervan is inmiddels stopgezet.

Ook die ThinkBook Plus had twee schermen, een hoofdscherm en een E Ink-touchscreen in de deksel. Het tweede scherm kon gebruikt worden om bijvoorbeeld notificaties te bekijken of e-books op te lezen, zonder de laptop te hoeven openen.

Ook de Yoga Book C930 van Lenovo kwam met een E Ink-display. Maar deze laptop kende, net als de eerste ThinkBook Plus, maar een korte levensduur.

De vraag is nu: zal de 17 inch ThinkBook Plus het beter doen dan de voorgangers? Het zou kunnen, aangezien het kleinere scherm geen E Ink-scherm lijkt te zijn. Het doet ons denken aan de Asus ZenBook Duo, maar kunnen pas een oordeel vellen als we de laptop hebben getest.

Misschien geeft CES 2022 ons een kans om dit bijzondere apparaat van dichterbij te bekijken.