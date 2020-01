Lenovo ThinkBook Plus is uitgerust met E Ink touchscreen in het deksel

Terwijl de meeste laptopfabrikanten zich richten op de productie van de perfecte balans tussen kracht, prijs en draagbaarheid, is er nog steeds genoeg ruimte om meer nieuwe concepten te verkennen voor het geval dat er daar eentje van blijft plakken.

De Lenovo ThinkBook Plus die op CES 2020 werd aangekondigd, is gericht op de multitasking-markt en bevat een E-ink display in het deksel van de laptop, zodat je essentiële meldingen kunt bekijken, e-books of pdf's kunt lezen en aantekeningen of schetsen kunt maken met een stylus terwijl je laptop gesloten is.

Als dit al bekend klinkt, dan is het waarschijnlijk omdat je de Lenovo Yoga Book C930 hebt gezien, die het toetsenbord heeft vervangen door een E-ink display, dat eveneens dienstdoet als e-reader of schetsblok wanneer hij niet wordt gebruikt om te typen.

Afbeelding 1 van 3 De binnenkant doet denken aan een gewoon model van de ThinkBook (Image credit: Lenovo)

Afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkBook Plus met de Precision Pen aan de zijkant (Image credit: Lenovo) Afbeelding 3 van 3 Lenovo ThinkBook Plus rechtopstaand (Image credit: Lenovo)

Het externe E-ink display van de ThinkBook Plus is 10,8 inch en natuurlijk zwart-wit. Lenovo geeft bij de ThinkBook Plus ook de Precision Pen. Het lijkt erop dat de stylus aan de zijkant van de laptop kan worden bevestigd wanneer hij niet wordt gebruikt.

De laptop zelf heeft een 13,3-inch FHD IPS-scherm waar je normaal gesproken het scherm zou verwachten. Terwijl andere specifieke specificaties nog niet helemaal zeker zijn, weten we dat hij wordt aangedreven door 10e generatie Intel Core CPU's en gebruik maakt van SSD's voor interne opslag.

Enkele andere zakelijke en privacy-gerichte functies zijn een vingerafdrukscanner, een webcamsluiter, Skype-sneltoetsen, Amazon Alexa-integratie (niet voor de Benelux) en de mogelijkheid om E-ink notities te synchroniseren met Microsoft OneNote.

De Lenovo ThinkBook Plus zal in maart in de VS verkrijgbaar zijn vanaf $1.199. De beschikbaarheid en prijzen voor andere regio's zijn momenteel nog niet bekend.