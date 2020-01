Wanneer 's werelds grootste laptopmaker naar buiten komt met een nieuw model, dan verwachten we dat we kwaliteit te zien krijgen. Die verwachting hadden we toen Lenovo zijn nieuwe ThinkBook-laptops voor zakelijk gebruik aankondigde. De laptops werden in mei 2019 gelanceerd en in september werden er al enkele nieuwe modellen toegevoegd aan deze reeks.

Voor deze review zijn we aan de slag gegaan met een van deze nieuwe modellen, namelijk de Lenovo ThinkBook 14. Op papier ziet hij er erg veelbelovend uit. Weet hij de verwachtingen in te lossen?

Gericht op de nieuwe generatie

Met de ThinkBook 14 had Lenovo een duidelijk doelpubliek voor ogen: de nieuwe generatie (Gen Z en ook de millenials) die inmiddels ook haar weg naar het bedrijfsleven heeft gevonden.

We konden ons eerst moeilijk inbeelden hoe je een laptop maakt op maat van deze generatie, maar de Lenovo ThinkBook 14 slaagt in zijn opzet. We zien dit voornamelijk terug bij het aantal aansluitingen in de laptop: 2x USB-A 3.1, 1x USB-A 2.0, 1x USB-C met Thunderbolt, 1x USB-C, 1x HDMI-poort, 1x ethernetpoort, 1x kaartlezer en een hoofdtelefoon/microfoonaansluiting.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future)

Je krijgt niet alleen voldoende aansluitingen maar er zitten ook enkele handigheidjes ingebouwd. Zo is een van de twee USB-A poorten specifiek bedoeld om andere apparaten, zoals een smartphone, op te laden. Hoeveel watt er achter deze aansluiting zit, is niet helemaal duidelijk, maar op basis van onze smartphonebatterij gokken we dat hij een laadsnelheid van ongeveer 10W kan halen. Je kan de ThinkBook 14 bovendien zo instellen dat je apparaten kan blijven opladen wanneer de laptop in slaapstand staat. Op die manier kan je hem bekijken als een soort van extra powerbank in je rugzak.

De USB-A 2.0 poort zit vervolgens verborgen onder een klepje en is bedoeld om dongles voor draadloze muizen op te bergen. De meeste connectors voor muizen zijn al erg klein maar zijn nog altijd duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van je laptop en kunnen altijd uit de aansluiting getrokken worden door plotse bewegingen in je rugzak. De ThinkBook 14 pakt dit probleem aan door een aansluiting onder een klepje zodat je haast zou vergeten dat er een muisconnector in de laptop zit.

Deze combinatie van aansluitingen zorgt ervoor dat de ThinkBook 14 perfect is om onderweg en in een kantooromgeving te werken. Weinig andere laptops weten dit aantal aansluitingen te verpakken in een zodanig compact formaat.

(Image credit: Lenovo)

Gericht op gebruiksgemak

Eigen software van fabrikanten kunnen we niet altijd op prijs stellen, maar dat geldt niet voor Lenovo. De Lenovo Vantage software heeft een duidelijke meerwaarde voor ons en geeft je een duidelijk overzicht van de belangrijkste aspecten van de ThinkBook 14.

Je hebt hier onder andere snelle instellingen voor de microfoon, camera en een blauwlichtfilter. De webcam heeft hier ook een fysieke sluiter die je ervoor kan schuiven, maar Lenovo neemt hier liever het zeker voor het onzekere en bouwt een dubbele beveiliging in.

De slimme batterij-instellingen konden we het meeste appreciëren. Je kan de ThinkBook 14 namelijk zo instellen dat de batterij aan netstroom rond de 60% van de capaciteit te houden. Daardoor kan je de levensduur van je batterij op lange termijn zo hoog mogelijk houden. Je kan hier ook instellen dat de batterij moet snelladen. In de praktijk heb je zo ongeveer tot 20% à 25% (beginnende van 0%) opgeladen in een kwartier, wat handig is voor noodgevallen.

Lenovo Vantage geeft je tot slot ook nog zicht op de garantie van de laptop en geeft je via enkele klikken toegang tot de support- en hersteldienst van Lenovo om eventuele problemen te verhelpen.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Dit gebruiksgemak gaat nog verder bij de vingerafdrukscanner in de aan/uitknop. Bij het aanzetten van de laptop ligt je vinger sowieso al op de knop dus als je hem hier nog even laat liggen tot Windows je vingerafdruk heeft herkend, ben je in een mum van tijd weer aan het werk.

Windows Hello is een andere manier om snel in te loggen, maar omdat Lenovo de beveiliging van de webcam erg serieus neemt met de fysieke sluiter is het logisch dat die mogelijkheid hier niet aanwezig is.

(Image credit: Lenovo)

Prestaties en batterijduur

Wat betreft aansluitingen, compactheid en gebruiksgemak slaat de Lenovo ThinkBook 14 de spijker op de kop. We zijn benieuwd of dit verhaal verdergaat bij de prestaties en batterijduur.

Zoals gewoonlijk zijn er verschillende configuraties mogelijk en kunnen wij alleen oordelen over hardware die wij hebben getest. In dit geval kregen we een krachtige laptop met een 10e generatie Intel Core i7-processor en 16GB RAM-geheugen. Je hebt de mogelijkheid om nog een afzonderlijke AMD Radeon 625 GPU te kiezen, maar die was niet aanwezig in onze configuratie.

Dit was meteen ook de eerste keer dat we een 10e generatie Intel Core-processor konden aanschouwen en we waren op elk vlak aangenaam verrast. Wisselen tussen apps ging vlot en de ThinkBook 14 kon elke hoeveelheid tabbladen makkelijk te baas. Ook foto- en lichte videobewerking gaat probleemloos en zelfs casual games zijn makkelijk speelbaar. De ventilator blijft bovendien verrassend stil in al deze situaties.

Configuratie van TechRadars testlaptop CPU: Intel Core i7-10510U

GPU: Intel UHD Graphics

RAM: 16GB DDR4

Opslag: 512GB SSD-opslag

Batterij: 45Wh Li-Ion batterij met Rapid Charge

Display: 14-inch Full HD (1920x1080)

Toetsenbord: Verlicht azerty-toetsenbord



Voor de speakers heeft Lenovo hier een ietwat ongewone plaats gekozen. Er zijn twee kleine speakergrilles links en rechts vooraan de onderkant geplaatst. Het pluspunt is dat het geluid gelijkmatig verspreid wordt als de laptop op tafel staat. Het minpunt is dat het geluid zelf niet geweldig hard is. Speakers zijn niet het meest essentiële onderdeel van een laptop voor zakelijk gebruik, dus we snappen deze keuze. Toch was het fijn geweest als er iets meer kracht achter de speakers zat. Er is geen metaalachtig gekraak aanwezig en alles klinkt helder, maar diepe basklanken klinken nogal teleurstellend hier.

(Image credit: Lenovo)

Het toetsenbord was hier iets waaraan we moesten wennen. De toetsen gaven hier op een ongewone manier feedback en ze leken wat te stuiteren. Dit is niet noodzakelijk slecht, aangezien we na enkele dagen gewoon waren aan deze feedback, waarna het typen erg aangenaam was.

Wat minder aangenaam was, was het touchpad. Het touchpad heeft dezelfde metallic grijze afwerking als de rest van de laptop en past mooi in het plaatje. Navigeren met dit touchpad was dan weer iets moeilijker. Het kleinste beetje zweet op onze vingers zorgde er al voor dat we minder vlot over het touchpad konden bewegen. Het touchpad zelf is wel voldoende groot en de geïntegreerde linker- en rechtermuisknop werken prima. Met je vingers bewegen over het touchpad gaat jammer genoeg minder vlot dan we zouden willen. Een touchscreen biedt hier helaas geen soelaas, aangezien de ThinkBook-laptops niet uitgerust kunnen worden met een touchdisplay.

Tot slot blijft de batterijduur nog over. Lenovo geeft hier twee opties voor de batterij: eentje van 45Wh en eentje van 57Wh, beide met Rapid Charge. In onze configuratie zat een 45Wh batterij die volgens Lenovo voor een gemiddelde batterijduur van negen uur zou moeten zorgen. Hoewel Windows ons bij een volle batterij bleef zeggen dat we amper vier à vijf uur konden werken, was dit in de praktijk gelukkig anders. De volledige negen uur hebben we nooit gehaald, maar gemiddeld konden we ruim zes à zeven uur verder met een volle batterij en slimme energie-instellingen ingeschakeld.

Eindoordeel

De nieuwe Lenovo ThinkBook 14 heeft de bestaande formule voor deze laptop verder verfijnd met enkele kleine, maar heel welkome toevoegingen. Deze laptop doet precies wat hij moet doen en doet dat bovendien verdomd goed. De vele aansluitingen zorgen ervoor dat hij ideaal is zowel voor onderweg als in een kantooromgeving.

De ThinkBook 14 is klein en licht genoeg om probleemloos met je mee te dragen en toch is het display groot en helder genoeg om makkelijk mee te werken. Als je vaak onderweg bent, dan kan het slechte touchpad een pijnpunt voor je zijn, maar dit ene minpunt staat gelukkig tegenover heleboel pluspunten en slimme designkeuzes.

