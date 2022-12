Lenovo onthult nieuwe tablet met verouderde software voor het voorjaar van 2023

Wie een goedkope tablet zoekt, heeft niet enorm veel keuze. Vooral op vlak van software lopen deze tablets achter op duurdere concurrenten, aangezien ze vaak geen software-updates krijgen. Deze slechte reputatie zal blijkbaar niet meteen veranderen. Lenovo heeft namelijk hun nieuwe Tab M9 gepresenteerd die in maart 2023 in de verkoop zal gaan met een lage adviesprijs van 159 euro. Je moet dan wel kunnen leven met verouderde software, aangezien de tablet draait op Android 12.

Lenovo Tab M9 specificaties

De Lenovo Tab M9 ziet eruit als de gemiddelde tablet, weegt 344g en is slechts 7,99 mm dik. Met een 9-inch HD-scherm is dit een van de kleinere tablets die je kan vinden. De Lenovo Tab M9 ondersteunt wel Dolby Atmos® ruimtelijke audio en heeft dubbele stereoluidsprekers, waardoor hij handig is voor mensen die graag series en films kijken.

Een prestatiebeest is hij niet met de MediaTek® Helio G80 Octa-Core processor. Wel krijg je 128GB opslag, wat verrassend hoog is voor een budgettablet. Met een batterijduur van maximaal 13 uur scoort hij ook daar gemiddeld.

Het grootste probleem hier is de software. De Lenovo Tab M9 heeft namelijk niets minder dan Android 12 aan boord. Die versie is geïntroduceerd in september 2021 en is nu al bijna anderhalf jaar oud. Als we kijken naar de andere goedkope tablets van Lenovo mogen we ook geen software-updates verwachten.

Apps zullen wel via de Google Play Store de nodige updates krijgen, dus wie geen aandacht hecht aan nieuwe Android-features kan de tablet prima gebruiken. Toch hadden we minstens Android 13 verwacht, aangezien de Tab M9 pas in maart 2023 in de winkelrekken zal liggen.