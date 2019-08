Lenovo wil 5G-laptops lanceren aan het einde van 2019

De laptopmarkt kan binnenkort flink wat opschudding doormaken. Lenovo is namelijk van plan om 5G-laptops met een volledig dag batterijduur te lanceren tegen december 2019.

Dit gerucht verscheen bij 91mobiles, na een gesprek met een anonieme Lenovo-werknemer. Laptops die met supersnelle 5G-netwerken kunnen verbinden, kunnen een echte game-changer zijn en als 91mobiles het bij het rechte eind heeft, moeten we niet lang wachten op die upgrade.

5G zal ons voorzien van snellere downloadsnelheden en lagere latentie. Laptops met ingebouwde 5G-connectiviteit kunnen veel sneller verbinding maken met het internet - en cloudstreaming gebruiken - en de manier waarop we laptops gebruiken volledig veranderen.

Een volledig dag batterij

Volgens deze anonieme Lenovo-werknemer werkt het bedrijf ook nauw samen met Intel en Qualcomm om laptops te produceren met een batterijduur van een volledige dag.

Dit wil zeggen dat Lenovo-laptops mogelijk deel zullen uitmaken van Intels Project Athena, waarmee het Windows 10-laptops sneller, dunner en energiezuiniger wil maken.

Intussen werkt Qualcomm samen met laptopproducenten om de eerste toestellen voor het Snapdragon-platform te maken, wat enkele functies van smartphones naar laptops kan brengen. Denk bijvoorbeeld aan instant boot en altijd verbonden mobiel internet in combinatie met een enorme batterijduur.

Hoewel dit alles spannend klinkt, moeten we er rekening mee houden dat het nieuws van een anonieme bron komt, dus begin nog niet te enthousiast te fantaseren over een toekomst met 5G-laptops. Daarnaast duurt het sowieso nog een tijdje voor Nederland en België de eerste 5G-netwerken zullen lanceren.

Het is wel duidelijk dat laptopproducenten zoals Lenovo op zoek zijn naar manieren om laptops te voorzien van een batterijduur van een volledig dag. Dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van 5G is overigens ook geen geheim, dus het gerucht is eigenlijk zo gek nog niet.

Hoe dan ook gaan laptops een enorm spannende toekomst tegemoet.