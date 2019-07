Drie nieuwe iPhones in 2020 krijgen 5G

Dagen nadat het nieuws naar buiten kwam van Apple's miljardendeal met Intel, maakt Ming-Chi Kuo bekend dat er drie iPhones in 2020 5G krijgen. Dat zegt de Apple-analist in een nieuw rapport.

Naar verluidt zou de techgigant nu, vanwege deze deal, meer voorzieningen hebben om de 5G iPhone te ontwikkelen.

Een maand geleden was de voorspelling van Kuo nog dat er maar twee iPhones de 5G ondersteuning zouden krijgen, de XS en de XS Max-varianten. Nu blijkt dat daar de opvolger van de XR aan is toegevoegd.

Kuo verwacht dat de meeste mensen in 2020 die op zoek zijn naar een nieuwe smartphone, ervan uitgaan dat smartphones standaard een 5G-ondersteuning hebben. Bovendien zal concurrent Android volgend jaar al smartphones met 5G op de markt brengen, dus Apple kan niet achterblijven en zal ook met de trend mee moeten gaan.

Qualcomm of Apple modem?

De vraag is of de nieuwe iPhones geleverd worden met een Qualcomm modem, met wie Apple al een contract heeft, of dat zij vanwege de overname van Intels divisie een eigen modem zullen introduceren.

Hoewel dat laatste niet op korte termijn zal gebeuren, aangezien er flink wat tijd in gaat zitten. De verwachting is dat de modems gemaakt door Apple pas klaar zijn in 2021, dat is dus een jaar nadat de drie iPhones met 5G uit zullen komen.

In het rapport maakte Ming-Chi Kuo ook bekend dat de drie nieuwe toestellen ondersteuning voor 5G op hoge mm-Wave frequenties krijgen, en op lage frequenties onder de 6GHz. Dit maakt de iPhones geschikt voor de Amerikaanse markt. Dit maakt de handsets wel prijzig. Of er ook een goedkoper model met 5G ondersteuning komt voor de Chinese markt, die alleen de 6GHz frequenties ondersteunt, is nog niet duidelijk.

