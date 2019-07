Gelekt: Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G

We kregen net nog gelekte beelden te zien van de Samsung Galaxy Note 10 met stylus en de krachtigere Plus versie, maar toch staat er alweer iets nieuws voor de deur: gelekte informatie en beelden van de Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G.

Het eerste beeld kwam, zoals dat vaak het geval is, van Evan Blass (die ons ook al voorzag van lekken over onder andere de Note 10 plus). Blass tweette een advertentie die de nieuwe smartphone koppelt met het 5G-netwerk van Verizon. “Galaxy Note10 Plus 5G meets Verizon 5G. Pre-order today and get a Note10 free.” staat er te lezen en Blass volgde op met een tweet met daarin een GIF van een andere Verizon advertentie.

Hoe de Note 10 Plus 5G eruit ziet? Op basis van de afbeelding lijkt hij op een grotere, bredere versie van de al grote Note 10. We zien weliswaar niet veel in de advertentie en zijn dan ook aangewezen om de stylus als meetinstrument te gebruiken, maar hij ziet er duidelijk uit als een grote versie van het basismodel.

Er is nog iets anders verschenen dat het bestaan van een 5G Note 10 ondersteunt: een certificering door de 3C-autoriteit van China, aldus GizmoChina. De 3C database bevat een vermelding naar SM-N9760, die andere rapporten al hebben gekoppeld aan de Galaxy Note 10 Plus.

De vermelding in kwestie heeft het over een "5G digitale mobiele telefoon", wat zeer waarschijnlijk de 10 Plus 5G is en wat suggereert dat Samsung deze ziet als een variant in plaats van een standalone apparaat.

Een Note 10 ... met 5G?

Op zich is dit is geen grote verrassing, aangezien Samsung de Galaxy S10 5G enkele maanden na de release van de basistelefoon heeft uitgebracht. Dat toestel was groter, had iets betere specificaties, en had een extra ToF-sensor. Zoals verwacht, hebben providers met nieuwe 5G-netwerken, zoals Verizon en later T-Mobile, de S10 5G volop ondersteund, tot nu toe de best presterende 5G-telefoon op de markt.

De Note 10 Plus 5G zal ongetwijfeld voortbouwen op dat pad - maar zonder meer informatie over wat er in de telefoon zit, kunnen we niet voorspellen met welke 5G-netwerken het toestel compatibel zal zijn. Zal hij bijvoorbeeld de S10 5G volgen en gewoon werken met hyperlokale millimetergolven, zoals Verizon 5G? Of werkt de smartphone op de sub-6GHz netwerken die ontstaan zijn uit de samenwerking tussen T-Mobile 5G en Sprint 5G?

Als hij ook maar iets lijkt op S10 5G, zal de Note 10 Plus 5G groter en hoger zijn dan het basismodel - een ultieme versie, zou je kunnen zeggen, voor iedereen die een telefoon wil kopen om mee uit te pakken.