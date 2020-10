Lancering SpaceX geannuleerd: zo kijk je deze zaterdag de nieuwe livestream

De lancering van de SpaceX werd op woensdag geannuleerd vanwege het weer. De livestream van de lift-off is daarom verplaatst naar zaterdag 30 mei om 21.22 uur CET.

"Het weer heeft ons te pakken", gaf NASA-werknemer Jim Bridenstine toe in een korte Twittervideo.

Bridenstine ging verder met de redenering achter wat we allemaal gezien hebben: de SpaceX-lancering werd slechts 17 minuten in het lanceervenster geschrapt, waarbij NASA tot de laatste minuten bleef doorzetten. Het weer kon ons niet schelen.

NASA heeft strikte weerregels voor lanceringen van ruimteschepen en merkte op dat er drie weerovertredingen waren, waaronder de kans dat de raket 'natuurlijke bliksem' zou veroorzaken. Als ze tien minuten na het aftellen hadden kunnen wachten, hadden ze die drie overtredingen kunnen vermijden volgens SpaceX en NASA-werknemers.

Wachten (zelfs tien minuten) was echter geen optie. Deze lancering was een zogenaamd 'direct lanceervenster', wat betekent dat een vertraging niet mogelijk was als de bemanning op tijd bij het ISS wilde komen en nauwkeurig wilde koppelen.

Het goede nieuws is dat alle technische zaken wel in orde waren voor een lancering, zowel met de SpaceX zelf als de bemanning van NASA. Dus zolang het weer dit weekend meewerkt en NASA geen nieuwe risico's ziet, zal de lancering op zaterdag plaatsvinden.

Deze vertraagde SpaceX Demo-2 missie blijft historisch, want ze vindt plaats in het Kennedy Space Center van de NASA in Cape Canaveral, Florida. Het is de eerste lancering op Amerikaanse bodem in bijna tien jaar. Het is ook de eerste keer dat een herbruikbare raket van SpaceX NASA-astronauten de ruimte in wordt gestuurd. Het is de geboorte van commercieel gesteunde menselijke ruimtevaart.

Je kunt natuurlijk meer vragen hebben. Hoe laat begint de SpaceX livestream op zaterdag waar jij woont? En wat is er gebeurd tijdens het hele voorbereidingsproces (dat opnieuw zal moeten gebeuren)?

We hebben al die antwoorden hieronder terwijl we wachten op de nieuwe countdown voor SpaceX.

Weersomstandigheden vertragen lancering SpaceX

Zelfs met een gedetailleerde planning voor deze SpaceX-lancering kunnen NASA en SpaceX het weer niet beïnvloeden. Florida is normaalgesproken zonnig, maar kampt wel regelmatig met plotse onweersbuien en dat is wat de bemanning onder ogen zag op woensdag.

De livestream van de SpaceX-lancering bestond dan ook grotendeels uit de commentatoren die de slechte weersomstandigheden bespraken. Ze hebben gewacht tot een paar minuten voordat het aftellen was afgelopen om de missie te schrappen. Ze zijn tot T-minus 17 minuten geraakt voordat ze de definitieve beslissing namen. Zaterdag 30 mei is de volgende lanceerdag voor de SpaceX.

Een andere variabele bij het weer is het feit dat de weersomstandigheden goed moeten zijn op alle locaties waar het ruimteschip kan komen. Als de bemanning bijvoorbeeld ergens na de lift-off een noodlanding zou moeten maken en naar beneden zou moeten komen, dan moet het herstelteam naar de capsule kunnen gaan, waardoor er dus niet alleen goed weer nodig is bij het lanceerplatform.

(Image credit: NASA)

SpaceX lancering gepland op zaterdag 30 mei

De officiële lancering van de Demo-2 SpaceX is gepland op zaterdag 30 mei om 21u22. Misschien wil je een paar minuten van tevoren al kijken om de oplichtende raket en de rookwolken rond het lanceerplatform te aanschouwen.

Lots of people are asking about timings for tonight's spacecraft sightings. For the UK:@Space_Station, 21:20 (look west, right of the moon)@SpaceX launch, 21:33 (watch here: https://t.co/Exgd0lIhx9), then about 21:50, it will be following the same path as the ISS over the UK. pic.twitter.com/ahx6Eph2QvMay 27, 2020

(Image credit: NASA)

Hoe kijk je de SpaceX lancering op zaterdag?

De officiële NASA- en SpaceX YouTube-accounts zullen een livestream van de voorbereidingen tonen. Als je woensdag al hebt gekeken, dan zal dit gedeelte je weliswaar bekend voorkomen.

We zullen één van de YouTube-video's bovenaan deze pagina tonen wanneer hij live gaat. En maak je geen zorgen, je hoeft niet af te stemmen op zowel de NASA als de SpaceX livestream video's, want ze tonen beide dezelfde beelden.