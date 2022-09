Kan verwachte Xiaomi 12T concurreren met duurdere iPhone 14?

Als de peperdure startprijs van de iPhone 14 je afschrikt, kun je misschien beter letten op de Xiaomi 12T. Deze midranger zal naar verwachting zeer binnenkort debuteren.

De Xiaomi 12T moet een goedkopere versie zijn van de Xiaomi 12, en volgens enkele leakers wordt deze smartphone binnenkort gelanceerd samen met de Pro-versie van de Xiaomi 12 .

Xiaomi 12T, 12T Pro, Redmi Pad & Redmi Buds 4 Pro most probably launching next week globally. pic.twitter.com/x8GY2U0owVSeptember 14, 2022 See more

Leaks tot nu toe suggereren dat de telefoon over een 200MP achtercamera (vergelijkbaar met de onlangs gelanceerde Motorola Edge 30 Ultra ) kan beschikken. Verder verwachten we een vergelijkbaar toestel als de vorige modellen, weliswaar met wat upgrades en aanpassingen hier en daar. Maar dat is prima, want Xiaomi T-telefoons zijn over het algemeen betrouwbare en duurzame toestellen met intuïtieve vingerafdrukscanners, grote, goed uitziende schermen en nuttige camerafuncties.

Het beste deel is waarschijnlijk de prijs, want deze telefoons zijn echte midrangers. De Xiaomi 11T Pro kost precies hetzelfde als de Google Pixel 6 , ondanks dat hij in veel afdelingen betere specs heeft, en de niet-Pro-versie kost zelfs minder.

Analyse: meer waar voor je geld

Gezien de iPhone 14 behoorlijk prijzig is, kunnen deze midrangers ideaal zijn voor mensen die een goede smartphone willen hebben zonder deze exorbitante prijzen te betalen.



We hopen dat de Xiaomi 12T en de Pro-versie volgende week al gelanceerd worden, want dan hebben ze meer tijd om te concurreren met de vier nieuwe iPhones van Apple.