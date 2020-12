iPhone gebruikers melden snel leeglopende batterij na iOS 14.2 update

Een maand geleden rolde Apple iOS 14.2 uit voor toestellen vanaf de iPhone 6S tot de iPhone 12-reeks. De upgrade is misschien niet zo soepel als iedereen had gewild. Veel gebruikers melden dat hun batterij erg snel leegloopt na de software-update.

MacRumors merkte op Reddit berichten op over de batterijleegloop. Ook het Apple ontwikkelaarsforum spreken hierover. Veel van de toestellen op iOS 14.2 lijken een sneller leeglopende batterij te hebben dan voor de update.

Het lijkt erop dat niet alle modellen iPhones evenveel last hebben van het probleem. Oudere modellen, zoals de iPhone X en iPhone 11 hebben er mogelijk meer last van, maar ook de iPhone 12 Pro Max wordt genoemd.

Apple heeft officieel nog niets gezegd over de bug. Het is moeilijk om te beoordelen hoeveel mensen last hebben van het probleem. Als er een softwarefix vereist is, suggereert de geschiedenis dat Apple snel een update naar alle betrokkenen zal sturen.

Sterke leegloop

Een iPhone 11-gebruiker meldt dat hij het toestel halverwege de middag moet opladen, terwijl hij voorheen de dag eindigde met bijvoorbeeld een lading van ongeveer veertig procent. Anderen zeggen dat hun iPhones warm worden (een teken van een overbelaste processor), zelfs wanneer ze eenvoudige taken uitvoeren, zoals surfen op internet.

In de online discussies variëren de suggesties voor wat aan het probleem zou kunnen bijdragen, van widgets op het startscherm tot corona-apps. Het lijkt echter duidelijk dat de iOS 14.2-update de gemeenschappelijke factor is.

Hoewel de meeste van de genoemde problemen betrekking hebben op iPhones, lijkt het erop dat er ook enkele iPads worden getroffen met iPadOS 14.2. Een bericht vermeldt dat een iPad Pro uit 2018 lijdt aan hetzelfde probleem met het leeglopen van de batterij, zelfs wanneer deze is overgeschakeld naar de vliegtuigmodus.

Dit is niet de eerste keer dat er bij een iOS 14-release geklaagd wordt over de levensduur van de batterij. Toen de software voor het eerst verscheen, klaagden sommige gebruikers met zowel een iPhone als een Apple Watch over problemen met de levensduur van de batterij. De officiële oplossing bij die gelegenheid was om beide apparaten opnieuw in te stellen.