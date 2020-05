How-to: iPhone batterij besparen

Er zijn tal van makkelijke manieren om batterij te besparen op je iPhone, en dat is belangrijk vandaag de dag. In tegenstelling tot de 'domme' telefoons van pakweg tien jaar geleden houden de huidige smartphones het meestal net één dag uit. Met name bij oudere iPhones is het vaak nogal lastig om het einde van de dag te halen op één cyclus.

We hebben hieronder een lijst gemaakt met acht manieren hoe jij het maximale uit je iPhone batterijprestaties kunt halen, van het aanpassen van je instellingen tot veranderen van je gebruik door de dag. Sommige maatregelen liggen voor de hand, terwijl anderen meer gericht zijn op gedragsverandering. Je moet er wat voor over hebben, zullen we maar zeggen.

Houd er rekening mee dat oudere iPhones significant minder accucapaciteit aan boord hebben. Zo houdt de iPhone 8 het bijvoorbeeld een stuk minder lang vol op één cyclus dan de iPhone 11.

Heb je jouw huidige iPhone al een tijdje in bezit? Dan is de kans groot dat de batterij niet meer zo goed presteert als in het begin. Ga naar 'Instellingen > Batterij > Batterijconditie' om te zien wat er over is van de maximale capaciteit. Is de maximale capaciteit sterk gelimiteerd? Dan kun je jouw toestel het beste opsturen naar Apple of een door Apple gecertificeerde reparatiewinkel (of van een derde partij als jou de garantie niet veel kan schelen) voor het plaatsen van een nieuwe accu voor een kleine vergoeding.

Het is verder aan te raden om altijd de nieuwste versie van iOS te installeren, in dit geval iOS 13. In de nieuwste softwareversies zitten allerlei software-optimalisaties om zo efficiënt mogelijk om te gaan met je batterij. Hieronder vind je alle tips & tricks om het meeste te halen uit je iPhone batterij.

Schakel Energiebesparingsmodus in Beperk hoeveel je kijkt per dag Stop intensief delen van je locatie Dim de schermhelderheid Activeer Donkere modus Schakel 4G uit waar mogelijk Schakel alles uit (behalve de telefoon)

Batterij besparen op je iPhone

1. Schakel Energiebesparingsmodus in

Dit is de makkelijkste manier om batterij te besparen: schakel de Energiebesparingsmodus in. Deze functie is geïntroduceerd met iOS 9. Je bent er wellicht gewend aan geraakt om de modus in te schakelen wanneer je accupercentage onder de 20 procent gaat zitten, aangezien je iPhone dan met een melding komt. Je kunt de funtie echter ook handmatig inschakelen. Ga hiervoor naar 'Instellingen > Batterij' en je kunt de Energiebesparingsmodus inschakelen. Je kunt de knop ook plaatsen op het Bedieningspaneel.

Deze modus verlaagt onder meer de schermhelderheid, optimaliseert de toestelprestaties, en minimaliseert systeemanimaties. Sommige apps zoals Mail downloaden geen content in de achtergrondmodus. Je kunt nog altijd berichtjes versturen, bellen, en data ontvangen. De besparingsmodus haalt echter wat extra franje weg. De modus kun je handmatig uitschakelen, of gaat vanzelf uit wanneer je iPhone voor meer dan 80 procent is opgeladen.

2. Beperk hoeveel je kijkt per dag

Dit mag dan een beetje voor de hand liggen, maar we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: het bekijken van media op je iPhone zorgt voor relatief veel accuverlies. Afhankelijk van welke iPhone je hebt, kan het afspelen van een filmpje van één uur ongeveer 5 procent van je accupercentage kosten. Hetzelfde geldt voor het spelen van games, met name die online plaatsvinden, aangezien hier intensief gecommuniceerd wordt met een server.

Het antwoord is dan ook simpel: bekijk en speel minder. Mocht je het toch nodig hebben, bespaar dan op andere aspecten: dim de schermhelderheid, verlaag de resolutie van de content die je kijkt, enzovoorts. Ook minder intensieve spellen spelen kan veel helpen.

3. Stop intensief delen van je locatie

Hoewel het vermogen van je iPhone om je locatie te bepalen met behulp van LTE, GPS en sensoren inderdaad wonderbaarlijk is, heeft het ook een flinke impact op je batterij. Heb je weinig accu aan boord, houd dan niet Kaarten open en laat je niet actief traceren waar je bent, of andere applicaties die maar wat graag je locatie bijhouden.

Als je sommige van deze apps moet gebruiken - zoals bijvoorbeeld handmatig navigeren in Kaarten - dan kun je de GPS uitschakelen door te gaan naar 'Instellingen > Kaarten > Locatie > Nooit'.

4. Dim de schermhelderheid

Heldere schermen slurpen de batterij sneller leeg dan gedimde schermen, en het is vrij eenvoudig om de helderheid naar beneden te schuiven. Je kunt dit snel bewerkstelligen door naar het Bedieningspaneel te gaan, en daar de verticale balk met in het midden een zonneteken te gebruiken. Je hoeft alleen maar te tikken en het balkje naar beneden te slepen.

Natuurlijk kan hij weer omhoog gaan als de automatische helderheid is ingeschakeld, waardoor de helderheid van het scherm automatisch wordt verhoogd op basis van de hoeveelheid licht in de omgeving. Ga naar 'Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte > Pas automatisch aan' om automatische helderheid uit te schakelen.

5. Activeer Donkere modus

Een goede manier om de tol te reduceren die fel licht heeft op de automatische schermhelderheid (en dus je accu) is het inschakelen van Donkere modus. Deze functie is toegevoegd op iOS 13. Een test van PhoneBuff toont dat het de batterijduur met tot wel 30 procent kan verlengen. Dit varieert uiteraard tussen verschillende iPhones. Het is vooral belangrijk of je een LCD- of OLED-display gebruikt. Met name laatstgenoemde heeft veel baat bij de donkere modus.

Het inschakelen van deze modus is vrij simpel: open het Bedieningspaneel en houd de schermhelderheidslijst ingedrukt om de Donkere modus aan de onderkant in te schakelen. Je kunt ook navigeren naar 'Instellingen > Beeldscherm en helderheid' om het handmatig aan of uit te zetten. Het is zelfs mogelijk om een schema op te stellen met wanneer de donkere modus ingeschakeld dient te worden.

6. Schakel 4G uit waar mogelijk

Door je telefoon verbonden te houden met mobiele data gaat de batterij relatief snel leeg, omdat je telefoon voortdurend gegevens voor teksten, e-mails en apps ophaalt. Het is een beetje een extreme maatregel, maar als u je jouw iPhone absoluut in leven moet houden - of als je ergens heen gaat waar je toch geen mobiele service hebt - kun je de 4G-connectiviteit uitschakelen.

De eenvoudigste manier om dit te doen is in het Bedieningspaneel - in de linkerbovenhoek tik je op de groene knop om de mobiele connectiviteit uit te schakelen. Je kunt ook graven in 'Instellingen > Mobiel netwerk > Mobiele data' uitschakelen. Je kunt in dit menu ook per individuele app instellen welke gebruik mag maken van mobiele data.

7. Schakel alles uit (behalve de telefoon)

Moet je koste wat kost batterij besparen en maakt het je niet veel uit om alles behalve de iPhone zelf uit te schakelen, dan zijn er de nodige manieren. Als eerste: roep achtergrondactiviteiten een halt toe door te gaan naar 'Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond' en limiteer je iPhone enkel op wifi of schakel alles volledig uit.

Vervolgens kun je je schermactiviteit verder beperken door het display niet op te laten lichten bij binnenkomende notificaties. Navigeer hiervoor naar 'Instellingen > Berichtgeving > Toon voorvertoning' en zet ze op 'Indien ontgrendeld' of 'Nooit'. Als laatste tip raden we aan om de Vliegtuigmodus in te schakelen, zodat geen enkel signaal jouw iPhone zal bereiken. Dit kan via het instellingenscherm of via het Bedieningspaneel.