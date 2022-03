iPhone 14-leak: notch verdwijnt, verschillende chipsets, groter display

Er is een hoop informatie opgedoken over de aankomende iPhone 14-reeks die in september van dit jaar moet verschijnen.

9to5Mac meldt dat ingewijden een aantal specificaties over de nieuwe toestellen hebben bevestigd, waaronder dat er dit jaar geen Mini-versie komt.

De bronnen stellen dat we in plaats daarvan een 6,1 inch en 6,7 inch 'basis'-model van de iPhone zullen zien. Het zou gaan om de iPhone 14 en 14 Max. De iPhone 14 Pro en Pro Max zullen ook hun opwachting maken.

Naar verluidt neem Apple afscheid van de notch in ruil voor een pil- en bolvormig gat in het display in de iPhone 14 Pro-modellen. Hierdoor zouden te toestellen een groter scherm krijgen.

Bronnen hebben aan 9to5Mac bevestigd dat de recente bewering van analist Ming-Chi Kuo klopt, en dat er inderdaad verschillende chipsets naar de reeks komen. De iPhone 14 en 14 Max krijgen de A15 Bionic-chipset van vorig jaar, terwijl de Pro-modellen beide een nieuwe A16-SoC krijgen.

Ook gaat het gerucht rond dat Apple satellietcommunicatie wil toevoegen aan de line-up van de iPhone 14. Eerder werd deze communicatiemethode verwacht in de iPhone 13. Het zal echter geen goedkope optie zijn en waarschijnlijk ook niet in alle landen beschikbaar worden.

Opinie: een donkere dag voor de iPhone

Hoewel er weinig schokkends is aan de leaks van 9to5Mac, is het beeld dat wordt geschetst nu niet bepaald geweldig vanuit een consumentenstandpunt.

De iPhone 14 Mini kan mogelijk verdwijnen en de iPhone 14 Pro-reeks komt met een pil- en bolvormige uitsparing, wat nu niet bepaald een mooie vernieuwing is. Dat de Pro-reeks over grotere schermen beschikt is wel mooi nieuws, maar het blijft de vraag of deze verandering opvalt.

Hoewel de processors van de iPhone 14-reeks worden opgesplitst tussen de Pro- en standaardreeks, is dat niet vreemd. De kracht van de iPhone 13 is meer dan prima en veel gebruikers zullen het extra beetje snelheid niet eens opmerken.