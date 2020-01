iPhone 12 krijgt mogelijk (veel) meer RAM-geheugen

The iPhone 12 Pro Max could have 50% more RAM than the iPhone 11 Pro Max, above

Het spreekt voor zich dat de iPhone 12-serie zal bestaan uit krachtige smartphones, omdat ze allemaal een nieuwe premium chipset krijgen. Maar sommige kunnen ook aanzienlijk meer RAM krijgen dan hun voorgangers.

Dat beweren UBS-analisten Timothy Arcuri en Munjal Shah in een onderzoeksnota die MacRumors heeft opgemerkt. Volgens deze nota zal de 6,7-inch iPhone 12 (waarschijnlijk de iPhone 12 Pro Max) en een van de 6,1-inch modellen (waarschijnlijk de iPhone 12 Pro) 6GB RAM zal hebben.

Dat is aanzienlijk meer dan de 4GB in de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Deze verhoging van 50% kan een grote invloed op de prestaties zou hebben.

Dit zijn de beste iPhones

We krijgen mogelijk ook een iPhone SE 2 te zien dit jaar

Meer RAM in een smartphone kan allerlei processen versneller, waaronder fotoverwerking en gaming. Terwijl 6GB in de iPhone 12-serie niet te vergelijken is met 12GB in veel Android-smartphones, is het nog steeds een stapje hoger dat veel gebruikers nuttig kunnen vinden.

Geen verandering voor het budget model

De andere twee verwachte modellen vallen jammer genoeg niet in de prijs. De analisten zeggen namelijk dat een ander 6,1-inch model slechts 4GB zal hebben, net als een 5,4-inch model. Gezien het feit dat zelfs de gewone iPhone 11 4GB RAM heeft, betekent dit dat deze modellen geen enkele upgrade op dat vlak zullen krijgen.

Terwijl deze RAM-opties voorlopig slechts geruchten zijn, is dit niet de eerste keer dat we dit hebben gehoord, dus er is een grote kans dat het waar is.

De schermafmetingen zijn ondertussen een aantal keren teruggekomen en deze nota herhaalt ook enkele cameraspecificaties die we eerder zagen. De twee duurste modellen zullen drie camera's achteraan met 3D-sensing hebben en de twee goedkopere opties zullen twee lenzen krijgen zonder de 3D-sensing.

Terwijl de meeste geruchten overeenstemmen, is het nog steeds een lange tijd tot de lancering van de iPhone 12. Er zou dus nog veel kunnen veranderen - of verkeerd blijken te zijn - tussen nu en dan. Hoewel deze details er nu wel geloofwaardig uitzien, moet je ze zeker met een korreltje zout nemen.

Via GSMArena