iPhone 12 displays mogelijk niet zo goed als gedacht

De iPhone 12 zal naar verwachting een belangrijke upgrade zijn voor de smartphone-reeks van Apple, maar een nieuw gerucht suggereert dat het misschien niet de schermtechnologie krijgt die de afgelopen 12 maanden het high-end segment van Android-telefoons heeft veroverd.

Lekken en geruchten over 2020 hebben gesuggereerd dat zowel de iPhone 12 Pro als de iPhone 12 Pro Max 120Hz displays zouden krijgen, maar een nieuw rapport meldt dat dit niet het geval is.

Volgens DSCC-analist Ross Young (via PocketNow) zijn er mogelijk geen 120Hz-modellen in de iPhone 12-familie. Met een 120Hz display kan het scherm sneller een beeld laden en biedt het een vlottere beeldkwaliteit bij het bekijken van video's, het spelen van een game of het scrollen door sociale media.

Our sources indicate no 120Hz hardware on new iPhones. You need 120Hz driver ICs.August 4, 2020

Youngs redenering is dat de apparaten niet de nodige componenten hebben om een 120Hz scherm aan te kunnen, wat er dan ook op zou wijzen dat je geen grootse schermupgrade moet verwachten op de iPhones van dit jaar.

Voorheen hebben leaks gesuggereerd dat zowel de iPhone 12 als de iPhone 12 Max een 60Hz verversingsfrequentie zou houden, maar de premium modellen (Pro) uitgerust zouden worden met 120Hz display, om je zo een reden meer te geven om voor de Pro-serie te kiezen.

Wordt 120Hz de norm voor smartphones?

Diverse Android-fabrikanten zijn al bezig met het produceren van of hebben al smartphones uitgebracht met een relatief hoge ververssnelheid. De meeste modellen met een hoge ververssnelheid zijn uitgerust met 120Hz displays, zoals de Samsung Galaxy S20 Ultra en Oppo Find X2 Pro. Je hebt ook telefoons die het houden op 90Hz, zoals de OnePlus Nord.

Wanneer we met meer zekerheid durven te stellen dat de iPhone 12 Pro-serie geen 120Hz display krijgt, is op dit moment nog niet duidelijk. Apple heeft zelf gemeld dat de release van haar nieuwste iPhone met een paar weken uitgesteld is. Grote kans dus dat je pas in oktober de nieuwe iPhones in de winkelschappen ziet liggen.

Hoewel de verkoopdatum dan mogelijk uitgesteld is, zijn er nog steeds aanwijzingen dat de onthulling van de iPhone 12-serie 'gewoon' begin september plaatsvindt. Het grote verschil met voorgaande jaren is dat het gat tussen de onthulling en de verkoopstart wat groter is waarschijnlijk.