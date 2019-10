iOS 13.1.1 patch verhelpt problemen Siri en batterij

Telkens wanneer er een nieuwe versie van iOS (of Android) uitgebracht wordt, is het vrijwel standaard dat er een karrenvracht aan kleine patches achteraan komt. Zoals zo vaak blijkt de grote systeemupdate hier en daar voor wat probleempjes te zorgen - dit is ook het geval met iOS 13.

Apple heeft zojuist iOS 13.1.1 voor iPhones uitgebracht. Deze kleine update moet enkele problemen aanpakken waar je waarschijnlijk zelf al tegenaan bent gelopen, waaronder een mindere batterijduur, evenals problemen die te maken hebben met het herstellen van een backup.

Op de nieuwste iPhone 11 en iPhone 11 Pro modellen verbetert iOS 13.1.1 de oplettendheid van Siri. Gebruikers meldden dat de digitale assistent soms de gebruiker negeerde bij een verzoek.

Naast iOS 13.1.1 heeft Apple ook een update voor iPadOS uitgebracht met dezelfde cijfercombinatie. Het ziet ernaar uit dat beide systemen in de nabije toekomst tegelijkertijd geüpdatet zullen worden.

iPhones en iPads updaten is binnen een mum van tijd gedaan tegenwoordig, maar voor sommigen kan het nog altijd als een last worden gezien. Desalniettemin raden we je wel aan om de nieuwste patch zo snel mogelijk te downloaden.

In de nieuwe iOS 13.1.1 patch is er namelijk ook gewerkt aan de problemen met toetsenborden van derden, het trage synchroniseren in de Herinneringen-applicatie, én Safari zoekresultaten zijn ook verbeterd.

Wil je een update 'forceren', open dan het instellingenscherm, tik op 'Algemeen', en kies vervolgens 'Software update'. Houdt Apple dit tempo vol, dan verbaast het ons niets dat iOS 13.1.2 al klaarstaat tegen de tijd dat je dit gelezen hebt.

De iOS 13 uitrol is een vreemde geweest, aangezien enkele belangrijke functies pas met de iOS 13.1 update meegeleverd werden. Laten we hopen dat het aantal bugs door de nieuwste patch tot een minimum beperkt blijft.

Via Engadget