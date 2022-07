Iconisch kenmerk ontbreekt op nieuw OnePlus-vlaggenschip

Leaks wezen er al eerder op, maar nu heeft het bedrijf het bevestigd: de aankomende OnePlus 10T is de eerste OnePlus-telefoon uit de hoofdserie die geen alert slider heeft. Dat is een intrigerende verschuiving van de focus voor het bedrijf.

Het nieuws komt rechtstreeks van OnePlus, dat in de aanloop naar de officiële lancering op 3 augustus druk bezig is met het verder onthullen van informatie over de nieuwe telefoon. In een forumbericht (opens in new tab) verdedigt OnePlus de beslissing om de functie te schrappen, waarbij het de schuld geeft aan nieuwe functies die met de telefoon komen.

"Onze gebruikers verwachten van OnePlus-apparaten dat ze snel opladen, een grote batterijcapaciteit hebben en een beter antennesignaal hebben. Om op elk van deze drie gebieden uit te blinken, moet de ruimte in de OnePlus 10T worden gereserveerd voor nieuwe technologie."

Deze redenering snijdt wel hout: er is maar een bepaalde hoeveelheid ruimte in een telefoon, en tenzij een merk bereid is om een enorme smartphone te maken (wat OnePlus blijkbaar besluit niet te zijn), moeten er offers worden gebracht.

Alert sliders werden populair door iPhones, maar in de wereld van Android-telefoons is OnePlus er de echte kampioen van. Ze zijn een fysieke schuifregelaar die je kunt gebruiken om gemakkelijk te springen tussen stil, trillen of vol volume. Zo hoef je je telefoon niet te ontgrendelen om deze instellingen te wijzigen als je in een vergadering zit of de film in de bioscoop bijna start.

Onlangs had de OnePlus 10 Pro de slider, hoewel we erop moeten wijzen dat de functie niet wordt gebruikt in de mid-range en goedkope OnePlus Nord-apparaten van het bedrijf.

Analyse: overduidelijk geen populaire keuze

Deze beslissing is niet goed gevallen bij fans van OnePlus.

In de reacties op het forumbericht uiten veel fans hun ongenoegen, met enkelen die zelfs beweren dat het bedrijf de authenticiteit van hun apparaten weggooit. Een reactie wijst zelfs op de ironie van de slogan van het bedrijf (Never Settle) terwijl het functies als deze verwijdert.

Toch is het mogelijk dat die fans van gedachten zullen veranderen als de mobiele telefoon wordt gelanceerd.

Vooral snelladen is op dit moment een populaire functie onder telefoonfans, en OnePlus introduceerde eerder in 2022 al150W snelladen in telefoons. Het is dus heel goed mogelijk dat de 10T het ook krijgt.

We zullen moeten afwachten wat hardcore OnePlus-fans zeggen na 3 augustus, wanneer het bedrijf de volgende smartphone lanceert. Kom dan zeker nog eens terug, want dan zullen we onze eerste indrukken hebben over de vraag of dit toestel in onze ranglijst van beste smartphones kan worden opgenomen.