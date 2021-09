Huawei Watch D komt mogelijk met bloeddrukmeter

Huawei lanceert binnenkort mogelijk een nieuwe smartwatch die nauwkeurig je bloeddruk kan meten. Daarmee zou het Apple voor kunnen zijn in het uitbrengen van de functie. Let's Go Digital merkte een recent ingediend trademark-document op voor een nieuw apparaat, de Huawei Watch D. De wearable bevat een "bloeddrukmeter" en "bloeddrukmonitors".

Er bestaan al smartwatches, zoals de Samsung Galaxy Watch Active 2, die reeds een bepaalde vorm van bloeddrukmeting bevatten. Deze bloeddrukmeter maakt gebruik van dezelfde optische sensor om jouw hartslag te meten, maar is wat beperkt. Een LED schijnt op jouw pols en de sensor detecteert vervolgens het licht dat van jouw huid weerkaatst. Daarna gebruikt een algoritme deze data om veranderingen in jouw bloeddruk op te merken.

Het feit dat de Huawei Watch D met specifieke hardware voor het meten van bloeddruk komt, suggereert dat het bedrijf een andere aanpak heeft die mogelijk accuratere en bruikbaardere resultaten oplevert. Ook Apple wil een dergelijke functie graag in zijn smartwatches verwerken.

Voor het Apple-event van september deden er allerlei geruchten de ronde dat de Apple Watch 7 ook in staat zou zijn om jouw bloeddruk in de gaten te houden met sensoren die in het polsbandje verwerkt zouden zitten. De gesp zou dan dienen als een elektrisch contact om te bevestigen dat de smartwatch correct om je pols zit.

Er werd tevens geopperd dat deze nieuwe technologie zo complex was, dat hij tot productievertragingen zou leiden, omdat Apple en de leveranciers de technische problemen eerst moesten oplossen.

De nieuwe Apple Watch komt met een groter display en nieuwe functies voor fietsers, maar zonder bloeddrukmeter. (Image credit: Apple)

Zoals we bij de release opmerkten, komt de nieuwe Apple Watch met relatief weinig nieuwe gezondheids- en fitnessfuncties. Enkele van deze kleine upgrades zijn valdetectie bij het fietsen en verbeterde calorietracking voor mensen met een e-bike. Apple heeft al enkele patenten rond bloeddrukmeters ingediend, maar deze hebben het niet gered tot de Apple Watch 7.

De sluipmoordenaar

Hypertensie (oftewel een hoge bloeddruk) heeft in het begin geen symptomen, maar je bent erdoor wel veel vatbaarder voor aandoeningen zoals beroertes, hartziektes en hartfalen. Zoals Steven LeBoeuf, medeoprichter en voorzitter van het biometriebedrijf Valencell aanhaalde bij een recent interview met TechRadar, zijn conventionele bloeddrukmeters vrij lastig in gebruik.

"Om te beginnen, wie zal zo'n ding met zich meesleuren?" aldus LeBoeuf. "De opblaasbare polsbanden zien er vrij gek uit, om nog maar over de banden rond je arm te zwijgen."

"Bovendien, als je zo vaak je bloeddruk moet meten zoals de American Heart Association aanraadt, moet je die bloeddrukmeter elke zes maanden naar de fabriek sturen om opnieuw gekalibreerd te worden. Wie doet dat nu?"

Een smartwatch om combinatie met een opblaasbare band zal natuurlijk ook de nodige configuratie vragen om ervoor te zorgen dat het apparaat nauwkeurig genoeg is. Een smartwatch die in staat is om zelf jouw bloeddruk te meten zou veel mensen echter in staat stellen om hun eigen gezondheid iets beter te volgen.